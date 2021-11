GTA Online : Récompenses doublées pour les braquages

Récompenses doublées pour les braquages originaux dans GTA Online

Les Dinka Veta disponibles dans l'éditeur de course

Des modes signent leur retour dans GTA Online

Bonus pour les propriétaires d'un salon auto

Podium et promotions de la semaine

GRATUITS : lunettes et masques de vision nocturne

40 % de réduction sur les appartements de luxe et leurs modifications

50 % de réduction sur les protections pare-balles

30 % de réduction sur toutes les armes

40 % de réduction sur le Mammoth Hydra

40 % de réduction sur le Buckingham Valkyrie

40 % de réduction sur le Savage

40 % de réduction sur le pick-up HVY Insurgent

40 % de réduction sur le HVY Insurgent

40 % de réduction sur le JoBuilt Velum 5 places

40 % de réduction sur le pick-up armé Karin

40 % de réduction sur la Karin Kuruma (blindée)

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming recevront également la LCC Sanctus gratuitement via le site de Southern San Andreas Super Autos et profiteront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Western Company Besra et la Truffade Z-Type jusqu'au 17 novembre.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce mois de novembre s'annonce assez particulier dans GTA Online puisque les braquages seront mis à l'honneur ces prochains jours. Pour cela, n'hésitez pas à aller consulter le tableau de planification dans votre appartement de luxe pour effectuer les braquages dits originaux et repartir avec le double de GTA$ et de RP :etEn plus de cela, si vous parvenez à terminer la phase finale, vous recevrez. Par ailleurs, toutes celles et ceux qui termineront lerecevront le motif Circuit Fleeca pour l'Übermacht Cypher.L'éditeur de courses permet désormais de concevoir, tester et mettre en ligne vos propres circuits pour les karts Dinka Veto classique et moderne.Cette semaine marque également le retour de certains modes très appréciés des joueurs avec Guerre motorisée qui offre le double de GTA$ et de RP, Capture d'ozone, Protection rapprochée, et enfinvous rapportent cette semaine, alors profitez-en. D'autre part, les membres du salon auto LS peuvent remporter un nouveau véhicule qui est uneà modifier.Le Diamond Casino a accueilli un nouveau véhicule : la Lampadati Casco. Vous pouvez tenter votre chance en allant tourner la roue du casino, mai attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les nouvelles promotions :