GTA Online : Récompenses doublées dans les missions de véhicules spéciaux

Récompenses doublées et triplées dans GTA Online

Missions de véhicules spéciaux

Courses aux points

Guerres commerciales

Guerre motorisée

Bonus, nouvelle voiture à gagner et promotions dans GTA Online

Podium et promotions de la semaine

40 % de réduction sur le JoBuilt Phantom Wedge.

40 % de réduction sur la Limousine armée Benefactor.

40 % de réduction sur la Remorque antiaérienne.

40 % de réduction sur le Pick-up armé aqua Karin.

30 % de réduction sur la BF Dune FAV.

30 % de réduction sur la Vapid Caracara.

30 % de réduction sur la Bravado Gauntlet Hellfire.

40 % de réduction sur le HVY Menacer.

Bonus et Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, comme 80 % de remise sur l'Ocelot Jugular et l'Enus Stafford, ainsi que 35 % de remise sur le kart Veto moderne.

Depuis ce 13 mai dans, les missions de véhicules spéciaux sont l'occasion ou jamais de montrer votre talent à bord de n'importe quel engin. En plus de démontrer que vous dominez à, ces missions vous proposent depuis ce jeudi le double de récompenses avec 2x plus GTA$ et 2x plus de RP à la clé. Afin d'avoir accès à ces dernières, les PDG peuvent les lancer depuis l'ordinateur situé dans leur bureau.Empressez-vous de passer les différents points de ces courses pas comme les autres. Le but de celles-ci est en effet d'arriver le plus rapidement possible sur les différents points de passage. Les courses aux points vous rapportent depuis ce 13 mai le triple de récompenses avec 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP.Ouvrez l'œil et soyez attentif aux guerres commerciales qui ont lieu dans les sessions en mode libre. Elles se montrent lucratives depuis ce jeudi puisqu'elles vous permettent de repartir avec le double de GTA$ et de RP.Comme annoncé durant la semaine du 6 mai, les missions de Guerre Motorisée offrent des récompenses triplées, et ce, durant tout ce mois de mai.Tous les joueurs qui se connecteront àà partir de ce 13 mai, recevront, et ce gratuitement, le sweat à capuche Vom Feuer blanc, ainsi que le motif Galaxie pour remorque antiaérienne à partir du 24 mai.Cette semaine dans, un nouveau véhicule a pris place sur le podium du Diamond Casino, et il s'agit de la Declasse Yosemite. Tentez votre chance dans l'espoir de la remporter en allant tourner la roue qui se trouve dans le bâtiment.Voici les nouvelles promotions de la semaine disponibles depuis ce 13 mai dans

