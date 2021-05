GTA Online : Plusieurs bonus disponibles à travers les missions Opérations Mobiles

Récompenses doublés et triplées dans GTA Online

40 % de réduction sur le Pick-up armé Karin custom.

40 % de réduction sur le JoBuilt Hauler custom.

40 % de réduction sur le JoBuilt Phantom custom.

40 % de réduction sur le Brute Stockade.

40 % de réduction sur la Declasse Tampa armée.

40 % de réduction sur le HVY Nightshark.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -70 % sur la Dewbauchee JB 700W, véhicule favori des espions, ainsi que sur le Brute Boxville blindé, et -35 % sur le Dinghy armé.

Si vous disposez d'un centre d'Opérations Mobiles, vous allez pouvoir faire quelques missions qui vous permettront de repartir avec beaucoup d'argent. Depuis ce 6 mai dans, les missions d'Opérations Mobiles vous offrent 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP. De plus, si vous parvenez à finir l'une des missions, vous recevrez un bonus de 100 000 GTA$ sur votre compte à partir de la semaine prochaine.Cependant, si vous n'êtes pas à la pointe de la technologie, sachez que le centre de Recherches se trouve plus performant depuis ce jeudi puisque les recherches vont 3x plus vite qu'en temps normal. C'est le moment d'en profiter !Pour finir, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50 % sur les matières premières du bunker, ainsi que sur les transformations d'armes en Mk II, et de 40 % de réduction sur le Centre d'Operations Mobiles, ses améliorations et modifications, et sur les ateliers d'armes et de véhicules.Les missions de Guerre Motorisées peuvent vous permettre depuis ce 6 mai de repartir non pas avec le double, mais le triple de récompenses ! Pour cela, accédez au menu et dirigez-vous vers la section Affrontement.Un nouveau bolide est disponible au Diamond Casino Resort, et il s'agit de la Vapid Winky, un véhicule polyvalent, fiable et intemporel, venu tout droit d’un complexe militaro-industriel. Tentez votre chance en allant tourner la roue qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Comme d'habitude, de nouvelles promotions sont disponibles dansPour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.