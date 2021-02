GTA Online : Obtenez un bonus de 50 % sur la phase finale de Cayo Perico

50 % de bonus avec Cayo Perico dans GTA Online

Les joueurs de GTA Online qui réussiront à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront gratuitement la station sonar du sous-marin Kosatka, ainsi que 200 000 dollars GTA pour avoir joué à tout moment cette semaine.De plus, les membres de Prime Gaming bénéficient de réductions exclusives, dont 35% sur l'hélicoptère Annihilator Stealth et 70% sur la supercar Progen Tyrus.

PC Édition Standard → 9,49 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 9,89 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Cette semaine dans. Pour cela, vous devez naturellement entreprendre les préliminaires qui mènent à la phase finale. De plus, bonne nouvelle pour les joueurs qui sont à la tête du lancement de celui-ci,Si vous êtes un as du volant, vous n'aurez pas peur d'affronter les autres joueurs dans. En plus d'être amusantes,: 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP.a fait son arrivée dans, et il s'agit du. Ce dernier estCette semaine, le Diamond Casino accueillesur son podium. Vous avezpour tenter de la remporter en allant tourner la roue de la chance, cependant, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Également,Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :