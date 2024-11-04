GTA Online n'est pas mort malgré la sortie de GTA 6, avec du contenu et des améliorations sur PC

Le mode multijoueur de GTA 5 va recevoir du contenu, alors même que Rockstar est concentré sur GTA 6. Les premières informations ont été dévoilées par Rockstar.
GTA Online
est une véritable locomotive, permettant au cinquième opus de Grand Theft Auto de se vendre continuellement à travers le monde
, et de devenir l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Et si Rockstar est concentré sur GTA 6
, les équipes n'abandonnent pas pour autant le mode multijoueur, qui recevra encore du contenu cette année et en 2025
.
Des améliorations PC au programme
En plus d'intensifier sa lutte contre les tricheurs, Rockstar va améliorer la version PC avec certaines fonctionnalités disponibles sur PS5 et Xbox Series
. Le Ray Tracing, notamment, devrait être introduit, tout comme d'autres choses qui améliorent l'expérience.
De nouvelles fonctionnalités seront également disponibles pour les abonnés GTA+, notamment des services spéciaux chez Hao's Special Works, Benny's Original Motor Works, ainsi qu'une option de tuning drift dans le garage de The Vinewood, Car Club.
Une mise à jour en décembre
D'ici quelques semaines, les joueurs de GTA Online pourront profiter de nouvelles missions
, en transformant l'usine de vêtements Darnell Bros en un centre d'opérations secrètes qui vous permettra de lancer de nouveaux vols stratégiques et palpitants. Des améliorations pour votre Benefactor Terrorbyte, dont un scanner d'objets à récupérer, seront de la partie. Plus d'informations seront dévoilées lorsque cette mise à jour sera sur le point d'être publiée.
En revanche, et même si le développement de GTA 6 bat son plein, aucun mot n'a été dit, et aucun rendez-vous donné pour une potentielle bande-annonce, près d'un an après la première, que vous pouvez toujours visionner ci-dessous.
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