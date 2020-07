GTA Online : Los Santos fête le jour de l'indépendance

Los Santos s'habille aux couleurs des USA pour fêter le jour de l'indépendance. Plusieurs promotions sont disponibles pour cette semaine si spéciale.

Los Santos aux couleurs des USA

Mode rivalité et Podium de la semaine

Promotions de la semaine

60 % de réduction sur l'Avenger et ses modifications

50 % de réduction sur les yachts

50 % de réduction sur la Deveste Eight

50 % de réductions sur les salles d'arcade

70 % de réduction sur les hangars

70 % de réduction sur les bunkers

70 % de réduction sur les complexes

Avantages Twitch Prime et PS Plus

Les joueurs de GTA Online qui ont lié leurs comptes Twitch Prime au Social Club peuvent gagner le premier d'une nouvelle série de bonus de 200 000 GTA$ simplement en jouant du 2 au 8 juillet. Vous pourrez gagner jusqu'à 1 000 000 GTA$ en bonus d'ici le 29 juillet. De plus, obtenez un rabais sur le prix d'achat de la propriété de base de Pixel Pete's Arcade, 70 % de réduction sur le roadster Declasse Mamba et 80 % de réduction sur le chasseur à réaction V-65 Molotok. Pour garantir l'accès aux avantages futurs, assurez-vous de visiter Twitch Prime et inscrivez-vous.



En tant qu'avantage spécial pour les membres PlayStation Plus, jouez d'ici le 5 août pour obtenir 1 000 000 GTA $ déposés dans votre compte Maze Bank dans le jeu dans les 72 heures suivant la connexion. Gagnez 1 000 000 $ GTA chaque mois dans GTA Online jusqu'au lancement de GTA Online sur PlayStation 5.





PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Editio n → 10,49 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 18,95 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Semaine est un peu particulière puisque. De ce fait, les festivités sont au rendez-vous dansCette semaine dans, fêtez comme il se doit le jour de l'Indépendance. Pour ce faire,. Aussi,, bénéficiant parfois d'une remise de: le lanceur pyrotechnique, le Liberator, vêtements de fête ainsi que les peintures pour visage.Vous avez jusqu'auafin de profiter de ces jours spéciaux.voit ses gains doubler. Ainsi, profitez de ces missions afin d'obtenirdans la série de missions du bunker. Ce n'est pas tout puisque. Cette moto arbore les couleurs des USA, mais attention, vous ne disposez que d'une chance par jour. Vous avez jusqu'au 8 juillet prochain pour espérer la remporter.Plusieurs promotions sont disponibles depuis ce 2 juillet pour cette semaine spécialeCe n'est pas tout puisque: Mammoth Thruster, HVY APC, Pegassi Oppressor Mk II, Mammoth Tula, RM-10 Bombushka, V-65 Molotok, Emperor ETR1, Bravado Gauntlet Hellfire, Buckingham Luxor, Buckingham Luxor Deluxe, Buckingham Swift, Buckingham Swift Deluxe.Également,: Liberator monster truck, Sovereign motorcycle, Mousquet, lanceur pyrotechnique et ses munitions, klaxons, fumée de pneu et de parachute, peintures visage, vêtements, coupes de cheveux, masques, sac de parachute USA.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :