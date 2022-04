GTA Online : Les récompenses GTA+ de mai 2022

Récompenses GTA+ de mai 2022

500 000 GTA$

La Grotti Brioso R/A (sur le site de Southern San Andreas Super Autos)

Une amélioration d'Hao's Special Works pour la Grotti Brioso R/A

Un accès anticipé aux motifs et à l'amélioration d'HSW pour la Grotti Brioso R/A

Les lunettes XXL verres rouges, les bracelets rouges et la veste d'intérieur rouge arabesques

Le motif Camouflage scindé rouge pour l'Übermacht Cypher

GTA$ doublés dans tous les contrats de sécurité

Un gain x 1,5 en GTA$ et RP pour les propriétaires de boîte de nuit pour vendre les biens accumulés dans l'entrepôt de leur établissement

GTA$ doublés dans le mode Kart Krash : c'est de la balle

GTA+, c'est quoi ?

Rockstar vient de partager de nouvelles informations concernant, son abonnement pour le multijoueur de GTA V, permettant de récupérer quelques bonus, en échange de 5,99 €. Voici ce que vous pourrez récupérer pour ce mois de mai 2022 :Comme indiqué ci-dessus, Rockstar a lancé ce programme, fin mars, pour fidéliser ses joueurs et récompenser celles et ceux étant les plus actifs.mais aussi diverses modifications pour le personnage et véhicule.Chaque mois,, qu'ils devront récupérer chez Legendary Motorsport, Hao's Special Works, Maze Bank Foreclosures, DockTease ou dans d'autres boutiques disponibles via le navigateur Internet de GTA Online. Le contenu, notamment cosmétique, variera tous les mois. L'abonnement peut être résilié à tout moment, précise Rockstar.Bonne ou mauvaise nouvelle, l'offre n'est disponible que sur la next-gen, à savoir PS5 et Xbox Series. De ce fait, si vous jouez sur l'ancienne génération, ou sur PC, vous ne pourrez pas souscrire à cette offre. Il y a fort à parier cependant que cet abonnement arrive, à terme, sur PC.