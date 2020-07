GTA Online : Les pilotes sont à l'honneur cette semaine

Cette semaine dans GTA Online, les pilotes de ligne vont pouvoir profiter des gains triplés et doublés !

Gains triplés et doublés

Podium de la semaine et promotions

50 % de réduction sur les hangars aérien

sur les hangars aérien 50 % de réduction sur les garages

sur les garages 40 % de réduction sur la Chasseur FH-1

sur la Chasseur FH-1 30 % de réduction sur la Progen T20

sur la Progen T20 40 % de réduction sur le LF-22 Starling

sur le LF-22 Starling 40 % de réduction sur la Western Rogue

sur la Western Rogue 40 % de réduction sur le RM-10 Bombushka

sur le RM-10 Bombushka 30 % de réduction sur la Pegassi Osiris

sur la Pegassi Osiris 30 % de réduction sur la Rocket Voltic

sur la Rocket Voltic 30 % de réduction sur la Declasse Scramjet

sur la Declasse Scramjet GRATUIT : Nagasaki Ultralight

Avantages Twitch Prime

Les joueurs de GTA Online qui ont lié leur compte Twitch Prime au Social Club peuvent gagner un nouveau bonus de 200 000 GTA$ simplement en jouant à tout moment entre le 9 et le 15 juillet (le bonus GTA$ sera déposé sur votre compte Maze Bank dans les 72 heures). Si vous avez également joué à GTA Online la semaine dernière, continuez cette séquence tout au long des 3 prochaines semaines pour gagner jusqu'à 1 000 000 GTA $ au total. De plus, obtenez un rabais sur le prix d'achat de la propriété de base de Pixel Pete's Arcade et 85% de réduction sur le coût du HVY APC et d'Överflöd Imorgon. Pour garantir l'accès à ces avantages et futurs, assurez-vous de visiter Twitch Prime et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,49 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 18,95 € au lieu de 30 €



Cette semaine de. En effet, plusieurs missions, ainsi que des courses, rapportent plus de GTA$ et de XP. Ce n'est pas tout puisque plusieurs promotions sont également disponibles, ces dernières vous permettant d'acquérir des hangars.En outre,. Ainsi, si vous effectuez, cette dernière vous rapportera 3x plus de GTA$ et 3x de XP.Également, si vous avez la chance d'avoir en votre possession! Cependant, si vous n'êtes pas friand de ces engins de l'air,. Vous disposez d'une chance par jour et elle est disponible jusqu'au 15 juillet prochain. Plusieurs promotions sont également disponibles :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :