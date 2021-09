GTA Online : Les motards sous le feu des projecteurs

Les motards de tous horizons sont à l'honneur dans GTA Online

Bonus GTA$ et RP

Véhicule récompense du salon auto

Podium et promotions

Tous les vélos sont gratuits.

40 % de réduction sur les QG de motards.

50 % de réduction sur les réapprovisionnements pour les ventes de motards.

50 % de réduction sur les modifications et personnalisations des entrepôts de fabrication (cannabis, faux papiers, monnaie, coke...).

30 % de réduction sur la Vulcar Warrener.

40 % de réduction sur la Shitzu Hakuchou drag.

40 % de réduction sur la Pegassi Vortex.

40 % de réduction sur le MTL Dune.

40 % de réduction sur le Maxwell Vagrant.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur l'Obey Tailgater S et une super promo de -80 % sur la Vapid Flash GT.

Jusqu'au 22 septembre,. Que ce soit les ventes de coke, faux papiers, fausse monnaie, ou encore cannabis, chacune d'elle propose le double de récompenses avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP. De plus, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50 % sur les prix des réapprovisionnements, et ce, pour toutes vos fabriques.Enfin, tous les propriétaires d'un QG de motards recevront gratuitement un t-shirt Blaine County Radio.Le mode rivalité se montre généreux dans. Les épreuves Hasta La Vista vous permettent de repartir avec 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP. Pour cela, il vous suffit d'accéder aux « Missions créées par Rockstar », puis sélectionner la catégorie « Mode Rivalité ».Toutes les courses deux roues vous permettent jusqu'au 22 septembre de repartir avec le double de récompenses.Cette semaine dans, les membres du salon auto peuvent obtenir s'ils le souhaitent. Mais pour cela, ils doivent terminer dans le top 3 des Épreuves de course de rue.Un nouveau véhicule a fait son apparition dans le Diamond Casino, et il s'agit de, une petite moto agile qui ne demande qu'à prendre son envol. Vous disposez d'un essai par jour pour aller tourner la roue de la fortune.Voici les nouvelles promotions de la semaine :Par ailleurs,Pour rappel, GTA 5 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et vous donne rendez-vous sur PS5 en mars 2022.