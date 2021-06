GTA Online : Les bonus Import-Export sont au programme de cette semaine

Bonus Import-Export dans GTA Online

Bonus doublés et triplés dans GTA Online

Extraction

Défis et missions de gros bonnets

Podium de la semaine et promotions de GTA Online

40 % de réduction sur la Pfister 811.

40 % de réduction sur la Benefactor Stirling GTA.

40 % de réduction sur la Dewbauchee Seven-70.

35 % de réduction sur le B-11 Strikeforce.

35 % de réduction sur le Buckingham Volatus.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -70 % sur le Buckingham Valkyrie, et -80 % sur la Dinka Sugoi.

Le marché des véhicules volés se montre très lucratif cette semaine dans. Les missions d'(vol et revente de voitures) vous permettent depuis ce jeudi de repartir avec. De plus, si vous parvenez à voler cinq véhicules dans desau cours des deux prochaines semaines, vous recevrez un bonus non négligeable de. Si vous doublez la mise, vous obtiendrez le double.Les gros bonnets vont avoir besoin de votre aide, et pour cela, vous allez devoir effectuer. Ces missions consistent à trouver la cible et la protéger jusqu'au point d'extraction pendant qu'une équipe d'assassins met tout en œuvre pour intercepter et abattre cette même cible.Jusqu’au 23 juin,: le double de GTA$ et le double de RP. Pour en faire, rendez-vous dans le petit menu encadré noir et suivez les instructions indiquées. Attention, si vous êtes PDG vous ne pouvez engager que 4 gardes du corps.Depuis ce jeudi,. Pour la remporter, allez tourner la roue du casino qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un essai par jour. Celle-ci est disponible jusqu'au 23 juin.Voici la liste des nouvelles promotions :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.