GTA Online, Bonus de la semaine (du 8 au 15 décembre 2022)

Missions d'Opération « Paper Trail » Bonus : GTA$ et RP doublés.

Missions de vente de Trafic d'armes

Bonus : GTA$ et RP doublés.

Guerres commerciales

Bonus : GTA$, RP et biens doublés.

Un point c'est tout Bonus : GTA$ et RP doublés. Récompenses supplémentaires : En récupérant des marchandises lors des guerres commerciales, les joueurs et les joueuses pourront récupérer la casquette plate Broker noire et les écouteurs Beat Off noirs (cachés dans des caisses pour une durée limitée).

Missions d'export de biens divers Bonus : GTA$ et RP doublés.

Missions de contrat Ammu-Nation

Bonus : GTA$ et RP doublés.

Résurrection Bonus : GTA$ et RP doublés.

Contrats par téléphone Bonus : 50 % de GTA$ et RP en plus.



Showroom de Premium Deluxe Motorsport La Declasse Draugur : à -30 %. La Dewbauchee Champion : à -30%. La Pfister Astron : à -30 %. La Lampadati Cinquemila : à -30 %. La Pegassi Ignus : à -30 %.

Showroom de Luxury Autos La Declasse Vigero ZX : à -20 %. La Lampadati Corsita : à -30 %.



Comme chaque semaine, Rockstar propose différentes récompenses aux joueurs et aux joueurs demais aussi divers bonus, permettant de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Sans plus tarder, voici unpourÀ compter du 8 décembre, et ce jusqu'au jeudi 15, les joueurs et les joueuses peuventen réalisant des missions bien spécifiques :De plus, pendant quelques jours, certains véhicules profitent d'une belle promotion, dans différents showrooms.En outre, les joueurs peuvent faire un tour avec l'Invetero Coquette D10, la Karin Sultan RS classique et l'Emperor Vectre sur la piste d'essai. Sur le podium du Diamond Casino, différents prix sont proposés, dont la Dinka Postlude, « un coupé importé qui s'est rapidement imposé chez les fans de tuning ».