GTA Online, Bonus de la semaine (du 5 au 12 janvier 2023)

Terminer une première mission de Fooliganz Récompense → Veste en vinyle neige et le gilet en vinyle neige

Finir 10 missions de Fooliganz Récompense → Cagoules Bigness noire et blanche

Accomplir 25 missions de Fooliganz Récompense → Veste d'intérieur LS

Acheter ou bien posséder le labo d'acide Récompense → Chemise décontractée à col à revers SN jaune paon



Défis et évènements en mode libre Bonus → GTA$ et RP triplés

Contrats de sécurité Bonus → GTA$ et RP doublés

Courses réservées à l'Issi classique Bonus → GTA$ et RP doublés



Showroom de Premium Deluxe Motorsport Bravado Greenwood Declasse Granger 3600LX Obey Omnis e-GT HVY Nightshark → -25 % Mammoth Patriot Mil-Spec → -25 %

Showroom Luxury Autos Enus Deity → -25 % Enus Jubilee→ -25 %



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque semaine, Rockstar propose différentesaux joueurs et aux joueuses demais aussi divers, permettant de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Mais sans plus tarder, voici unJusqu'au 11 janvier, différentes(objets cosmétiques) peuvent être obtenues en réalisant des missions de Fooliganz :En outre, à compter du 5 janvier, les joueurs et les joueuses peuventen réalisant des missions ou bien activités spécifiques :Par ailleurs, durant ces quelques jours, la vitesse d'approvisionnement est accrue de 50 % pour les marchandises spéciales.De plus, pendant cette semaine, certains véhicules profitent d'une belle promotion, dans différents showrooms. Et de nouvelles voitures sont disponibles.Celles et ceux qui remporteront des « Épreuves de course de rue », chaque jour pendant quatre jours d'affilée, obtiendront la sportive Pfister Growler. Il est également possible d'essayer la Annis Euros, la Karin Kuruma blindée et le Bravado Buffalo STX, au salon auto de LS. Sur le podium du Diamond Casino, plusieurs prix sont proposés, dont le véhicule tout-terrain blindé HVY Insurgent.