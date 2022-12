GTA Online, Bonus de la semaine (du 22 au 29 décembre 2022)

Missions de vente du labo d'acide Bonus : GTA$ doublés.

Jamais deux sans proies

Bonus : GTA$ et RP triplés (jusqu'au 28 décembre 2022).

Courses (créées et validées par Rockstar ainsi que celles des Épreuves de la communauté)

Bonus : GTA$ et RP doublés.



Showroom de Premium Deluxe Motorsport L'Ocelot Ardent (sportive classique) Ornée du motif à durée limitée Écossais La Vapid Clique (grosse cylindrée) Équipée du motif à durée limitée Le déClique de Noël Le Maxwell Vagrant (tout-terrain) Décoré du motif à durée limitée Écossais bleu L'Ocelot Stromberg (sportive classique) : à -30 % Le Pegassi Toros (SUV)



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque semaine, Rockstar propose différentes récompenses aux joueurs et aux joueuses demais aussi divers bonus, permettant de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Sans plus tarder, voici unpourÀ compter du 22 décembre, et ce jusqu'au jeudi 29, les joueurs et les joueuses peuventen réalisant des missions/activités bien spécifiques :De plus, pendant quelques jours, certains véhicules profitent d'une belle promotion, dans différents showrooms.Jusqu'au 28 décembre 2022, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la nouvelle super sportive Annis 300 R et la Överflöd Entity MT au Showroom de Luxury Autos. Par ailleurs, celles et ceux qui remporteront une course du salon auto de LS, chaque jour pendant cinq jours d'affilée, obtiendront la sportive Pfister Comet S2 Cabrio, décorée du motif à durée limitée Nouveau traîneau du Père Noël. Il sera également possible d'essayer la Übermacht Revolter (ornée du motif à durée limitée Écossais), la sportive Pegassi Infernus classique (à -30 %) et la Declasse Tampa drift (à -30 %).Sur le podium du Diamond Casino, différents prix sont proposés, dont « la sportive Pfister Comet Safari sublimée par le motif à durée limitée Décorations de Noël ».