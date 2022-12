GTA Online, Bonus de la semaine (du 1er au 8 décembre 2022)

Les réminiscences Bonus : GTA$ et RP doublés. Récompense supplémentaire : Le t-shirt LD Organics noir, qui est ajouté à la garde-robe après avoir terminé trois réminiscences et avant le 16 décembre.

Missions de contact de Lamar Bonus : GTA$ et RP triplés.

Missions de vente de motards Bonus : GTA$ et RP doublés. Récompense supplémentaire : Une paire d'écouteurs Beat Off turquoise reçue après avoir terminé n'importe quelle mission de vente de motards avant le 7 décembre.

Courses de poursuite Bonus : GTA$ et RP triplés.



Showroom de Premium Deluxe Motorsport La Declasse Yosemite : à -30 %. La Bravado Gauntlet classique : à -30%. La Dinka Jester classique : à -30 %. Le Bravado Younga classique : à -30 %. Le Dewbauchee Specter.

Showroom de Luxury Autos La Truffade Nero : à -30 %. La Pegassi Tempesta.



Comme chaque semaine, Rockstar propose différentes récompenses aux joueurs et aux joueurs demais aussi divers bonus, permettant de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Sans plus tarder, voici unpourÀ compter du 1er décembre, et ce jusqu'au jeudi 8, les joueurs et les joueuses peuventen réalisant des missions bien spécifiques :Notons également que durant une semaine, les joueurs et les joueuses peuvent profiter d'une « vitesse de production doublée » dans l'entrepôt de la boîte de nuit. De plus, pendant quelques jours, certains véhicules profitent d'une belle promotion, dans différents showroom.Finalement, les voitures suivantes peuvent être essayées gratuitement, notamment la Pegassi Tezeract, la Dawbauchee Rapid GT et l'Obey 9F Cabrio. Sur le podium du Diamond Casino, différents prix sont proposés, dont l'Enus Windsor Drop.