Comme chaque semaine, Rockstar propose différentesaux joueurs et aux joueuses demais aussi divers, permettant de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Mais sans plus tarder, voici unIl est dès à présent possible d'acheter un taxi (véhicule de services), sur Warstock Cache & Carry, afin de se lancer dans des missions de taxi, disponibles via le dépôt de Downtown Cab Co., situé au croisement de Tangerine Street et Mirror Park Boulevard à Vinewood East.À l'occasion du Nouvel An lunaire, les joueurs et les joueuses, qui se seront connectés au jeu cette semaine, recevront ces éléments : le masque « Lapin peint traditionnel », le tatouage de lapin (poitrine) ainsi que 188 888 GTA$. D'ailleurs, les tatoueurs, positionnés au sud de San Andreas, proposent des tatouages en lien avec cet événement, jusqu'au 25 février.À compter du 19 janvier, des bonus, liés à certaines missions/activités, sont prévus :Plusieurssont attribuées à celles et ceux effectuant des missions de Première dose en mode difficile :De plus, pendant cette semaine, certains véhicules profitent d'une belle promotion, dans différents showrooms.En ce qui concerne l'arsenal de l'armurerie mobile de la semaine, vous pouvez profiter de remises sur différentes armes et munitions, selon ces catégories :Celles et ceux qui se placeront dans le top 3 des « Épreuves de course de rue », pendant trois jours d'affilée, obtiendront la sportive classique Pegassi Torero. Il est également possible d'essayer la Pfister Growler, la Karin Futo GTX et la Karin Calico GTF. Mais aussi la Shitszu Hakuchou drag, pour les joueurs étant sur PS5 ou bien Xbox Series. Sur le podium du Diamond Casino, plusieurs prix sont proposés, dont la supersportive Överflöd Autarch.