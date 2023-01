GTA Online, Bonus de la semaine (du 12 au 19 janvier 2023)

Fusil à impulsion

Fusil à pompe de combat

Fusil à pompe d'assaut

Mitraillette

Fusil d'assaut

Fusil de précision lourd

Lanceur IEM compact (à -45 %)

Lance-roquettes

Couteau

Batte de baseball

Cocktails Molotov

Mines de proximité

Grenades

Missions de Première dose

Bonus → 50 % de GTA$ et RP supplémentaires

Épreuves de la communauté

Bonus → GTA$ et RP doublés



Terminer n'importe quelle mission de la Première dose en mode difficile Récompense → Motif Fooliganz vert pour le MTL Brickade 6x6

Réaliser trois missions différentes de la Première dose en mode difficile Récompense → Motif Ranger safari pour l'Överflöd Entity MT

Accomplir n'importe quelle mission de la Première dose en mode difficile, et ce en moins de 10 minutes Récompense → Motif démon de vitesse pour l'Übermacht Cypher

Effectuer n'importe quelle mission de la Première dose en mode difficile, et ce sans mourir Récompense → Motif Drift Kisama pour l'Annis 300R



Showroom de Premium Deluxe Motorsport Vapid Dominator ASP → -30 % Grotti Furia Declasse Tampa drift Enus Windsor Declasse Hotring Sabre

Showroom Luxury Autos Dinka RT3000 → -30 % Truffade Nero



Comme chaque semaine, Rockstar propose différentesaux joueurs et aux joueuses demais aussi divers, permettant de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Mais sans plus tarder, voici unLes joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, découvrir l'qui est remplie « d'une sélection hebdomadaire d'armes, de munitions et de protections d'élite ». Notons que les objets qui y sont vendus profitent de réductions (les abonnés GTA+ ont le droit à des remises plus importantes). Cette semaine, vous pourrez ainsi vous procurer ces articles :À compter du 12 janvier, les joueurs et les joueuses peuventen réalisant des missions ou bien activités spécifiques :Plusieurssont attribuées à celles et ceux effectuant des missions de Première dose en mode difficile, qui est disponible jusqu'au 8 février prochain :De plus, pendant cette semaine, certains véhicules profitent d'une belle promotion, dans différents showrooms.Celles et ceux qui se placeront dans le top 3 des « Épreuves du salon auto de LS », pendant cinq jours d'affilée, obtiendront le véhicule tout-terrain Vapid Caracara 4x4. Il est également possible d'essayer l'Annis ZR350, l'Obey 10F et la Pfister Comet S2. Sur le podium du Diamond Casino, plusieurs prix sont proposés, dont la sportive Dinka Jester RR.