GTA Online : Les aliens s'invitent à l'occasion d'Halloween

Halloween sème la terreur dans GTA Online

Retour des modes Halloween dans GTA Online

Podium et promotions de la semaine dans GTA Online

30 % de réduction sur la suite avec terrasse du Casino, ses améliorations et ses modifications.

50 % de réduction sur l’Up-n-Atomisateur, le destructeur de l’infini et le dézingator infernal.

40 % de réduction sur l'Albany Lurcher.

30 % de réduction sur la Bravado Gauntlet Hellfire.

30 % de réduction sur le 4x4 Vapid Caracara.

40 % de réduction sur le Vapid Buggy raid.

40 % de réduction sur l'Annis Hellion.

40 % de réduction sur la Rune Zhaba.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine, ainsi qu'une moto LCC Sanctus gratuite, disponible chez Southern San Andreas Super Autos. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -70 % sur le Western Company Besra et la Truffade Z-Type jusqu'au 17 novembre.

Depuis quelques heures, des signalements indiquent l'apparition d'OVNI au dessus de la ville de. D'étranges lumières font en effet leur apparition, alors ne vous approchez pas trop de ces dernières, un danger est si vite arrivé.D'autre part, le LSPD doit faire face à un grand nombre d'appels qui signalent quant à eux l'apparition d'inquiétantes voitures fantômes sans conducteur qui poursuivent les gens allant au travail, tandis que des tueurs en série sèment la terreur. Ces événements surviennent en mode libre, alors gare à vous.À l'occasion d'Halloween, plusieurs modes font leur retour :et. Par ailleurs, ils vous permettent de repartir avec le double de récompenses, à savoirToujours dans le cadre d'Halloween, vous pouvez vous amuser à faire quelques survies un peu spéciales dans lesquelles vous allez devoir faire face aux agents du N.O.O.S.E. Vous serez en effet non pas un humain mais bel et bien un alien. Pour l'occasion, vous repartirez avecCette semaine dans, les guerres commerciales sont plus présentes que jamais et octroient le double de GTA$ et de RP. Si vous parvenez à récupérer des cargaisons, vous déverrouillerez les lunettes rondes vertes damier et le collier lumineux vert en bonus.Si vous jouez àavant le 27 octobre, vous obtiendrez gratuitement le motif Ranger de l'espace pour la Pfister Comet S2. Par ailleurs, si vous parvenez à tuer un tueur en série, vous débloquerez, aussi gratuitement, le très rare t-shirt Bistouri de la nuit.Un nouveau véhicule a pris place au Diamond Casino et vous pouvez donc tenter de remporter la Peyote Gasser en allant tourner la roue de la fortune. Attention vous ne disposez que d'un essai par jour.Voici les nouvelles promotions :Pour rappel, GTA 5 est disponible sur PC, PS5 et Xbox One et vous donne rendez-vous sur PS5 et Xbox Series en mars 2022.