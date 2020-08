GTA Online : Les aliens bientôt présents dans les rues de Los Santos ?

Une guerre commerciale d'aliens

Voici une nouvelle palpitante concernant. Comme vous le savez,. Si ces derniers sont présents dans le mode histoire via quelques easter eggs, les joueurs peuvent également endosser certains costumes de martiens dans le mode online. Ce n'est cependant pas tout, puisqu'il semblerait que ces derniers arrivent prochainement dans le titreCette dernière est pour le moment secrète, et seul. Afin de l'accomplir, ils ont dû se frayer un chemin jusqu'à la base militaire de Fort Zancudo et prendre possession d'un hangar aérien qui était indiqué sur la carte. Dans celui-ci, les dataminers devaient, et il semblerait que Rockstar Games travaille sur ce point, afin que les dataminers ne puissent pas déclencher les missions cachées. Cependant, avec la dernière mise à jour mettant en avant les festivités de l'été, l'équipe a su en venir à bout et en a profité pour publier ses exploits sur YouTube.Pour le moment, rien n'indique si. Toutefois, nous pouvons nous attendre à la voir arriver assez rapidement puisque celle-ci fait partie des fichiers de la nouvelle mise à jour.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :