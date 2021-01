GTA Online : Le Vetir rejoint la ville de Los Santos

Le Vetir est désormais disponible dans GTA Online

Gains triplés

Gains doublés

Podium de la semaine et promotions

40 % de réduction sur les Centres d'Opérations Mobiles

30 % de réduction sur la personnalisation du Centre d'Opérations Mobile

40 % de réduction sur le Cargobob Jetsam

40 % de réduction sur le Cargobob Western

25 % de réduction sur le sous-marin Kosatka

25 % de réduction sur la personnalisation du sous-marin Kosatka

30 % de réduction sur l'Ocelot Ardent

30 % de réduction sur la Nagasaki Stryder

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui réussiront à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront gratuitement la station sonar du sous-marin Kosatka, ainsi que 200 000 dollars GTA pour avoir joué à tout moment cette semaine. En outre, les membres de Prime Gaming bénéficient de réductions exclusives : cette semaine, ils bénéficient d'une réduction incroyable de 80 % sur le Pegassi Osiris et de 70 % sur le Progen PR4.

L'un des véhicules duest désormais disponible dans. Il s'agit du véhicule militaire Vetir, disponible à l'achat. Avec celui-ci, vous pourrez mener les actions que vous souhaiterez, et ce, en toute discrétion.Cette semaine dans GTA Online,. Ainsi, vous pourrez repartir avec 3x plus de RP et 3x plus de GTA$ et la satisfaction d'un travail bien fait. Afin d'avoir accès à ces missions, vous devezLe mode rivalité se montre lucratif cette semaine puisque. Pour cela, vous devez simplement lancer une mission du mode rivalité via le menu et « Jouer une activité », « Créée par Rockstar ».Cette semaine au Diamond Casino,en allant tourner la roue de la fortune. Attention, vous ne disposez que d'un essai toutes les 24h. Si malheureusement vous ne parvenez pas à la gagner, vous aurez tout de même la possibilité de remporter des jetons, de l'argent, ou encore des RP et des réductions sur certains vêtements.Lessont désormais disponibles :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :