GTA Online : Le trafic d'armes mis à l'honneur cette semaine

40 % de réduction sur tous les bunkers

sur tous les bunkers 30 % de réduction sur les modifications du bunker (style, amélioration, ateliers...)

sur les modifications du bunker (style, amélioration, ateliers...) 40 % de réduction sur le centre d'opérations mobile

sur le centre d'opérations mobile 35 % de réduction sur la personnalisation du centre d'opérations mobile

sur la personnalisation du centre d'opérations mobile 30 % de réduction sur l'Ocelot Stromberg

sur l'Ocelot Stromberg 40 % de réduction sur la Rocket Voltic

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui ont réussi à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront 200 000 GTA pour jouer à tout moment cette semaine. De plus, les membres Prime Gaming reçoivent également: l'emplacement de la discothèque Vespucci Canals gratuitement, 40% de réduction sur le Yosemite Rancher et 70% de réduction sur le Declasse Drift Yosemite. Les membres Prime Gaming qui lient leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club reçoivent un bonus unique de 1 000 000 $ GTA déposé sur leur compte bancaire Maze dans les 72 heures suivant cette opération.

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Au menu de cette nouvelle semaine dans, de nouveaux bonus permettant de remporter un maximum de RP et de GTA$, mais aussi le podium qui accueille un nouveau bolide !Cette semaine,! Ainsi, vous pouvez gagner jusqu'au 2 100 000 GTA$ en une seule vente.Qui plus est, si vous détenez un centre d'opérations mobile, cette nouvelle pourrait vous plaire : toutes les missions de ce dernier vous proposent également de repartir avec le double de récompenses (double RP et double GTA$). Petit bonus, connectez-vous dès cette semaine àafin deIl sera lucratif de jouer au mode survie cette semaine dans. Le principe de ce mode est de survivre à, ces dernières étant de plus en plus difficiles. Si vous survivez, vous repartirez avec une grosse somme !Cette semaine au, tentez votre chance en allant tourner la roue afin d'espérer de repartir gratuitement avec. Attention, celle-ci n'est présente que, alors dépêchez-vous !Outre le podium,sont aussi disponibles, toujours valables jusqu'au 30 septembre prochain :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :