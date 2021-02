GTA Online : Le Dinka Verus offert aux joueurs avec le retour des Peyotes à Los Santos

Le Dinka Verus disponible gratuitement dans GTA Online

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui réussiront à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront gratuitement la station sonar du sous-marin Kosatka, ainsi que 200 000 dollars GTA pour avoir joué à tout moment cette semaine. De plus, les membres de Prime Gaming bénéficient de réductions exclusives, dont 80% sur la Dewbauchee Vagner et 70% sur la Rocket Voltic.

Cette semaine débute relativement bien danspuisque. Ce petit bolide, bien pratique sur les chemins de terre, est en effetjusqu'au 25 février prochain. Afin de mettre la main dessus,. Au lieu d'afficher un prix à 192 000 GTA$, vous verrez que celui-ci vaut désormais 0 GTA$.Les rues de Los Santos et ses environs accueillent, ces petites plantes hallucinogènes qui vous permettent de vous transformer en un animal. Lorsque vous vous trouvez près de l'une d'elles, vous entendrez des petites cloches retentir.. Attention à ne pas trop en abuser.Comme à son habitude,a décidé de mettre à l'honneur certaines missions afin de vous renflouer les poches. Ainsi, cette semaine. Pour y avoir accès, vous devez accepter de devenir associé ou garde du corps d'un PDG, le tout dans une session et via votre téléphone. Vous recevrez en effet une alerte de job, et vous n'aurez plus qu'à l'accepter.Plusieurs missions voient leurs gains doubler en cette semaine du 18 février. Parmi elles, vous retrouverez(drogue, faux papiers, fausse monnaie),. Celles-ci vous permettront de repartir avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP.Cette semaine dans, vous pouvez tenter de remporterqui se trouve sur le podium de Diamond Casino Resort. Pour cela, vous disposez d'un essai par jour au niveau de la roue de la chance. Ce petit bolide est disponible jusqu'au 25 février prochain.Concernant, voici les nouveautés :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :