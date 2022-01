GTA Online : Le Declasse Granger 3600LX et les nouveautés de la semaine disponibles

Le Declasse Granger 3600LX arrive dans GTA Online

Chaque semaine ou presque, Rockstar propose aux joueurs de GTA Online divers bonus, afin de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Retour surComme nous vous le disions,Il s'agit d'un véhicule « si spacieux que vous ne sentirez pas les effluves d'essence et de sucreries qui chargent l'haleine de votre passager ». Vous pouvez l'acheter chez Southern San Andreas Super Autos, alors que des modifications exclusives sont disponibles à l'atelier de véhicules de l'agence.Pour ce qui est des bonus de la semaine, sachez que les GTA$ et les RP sont doublés pour certaines choses, notamment pour la dernière mission du Contrat. De plus, il sera possible de récupérer une casquette Low Santos. Des récompenses seront triplées dans les courses deux roues, alors que les GTA$ et RP seront doublés dans les missions de club, ainsi que dans les missions de vente de cannabis et de faux papiers durant toute la semaine. Si vous êtes plutôt du genre compétitif, n'hésitez pas à vous rabattre sur le mode « T'as pas deux balles ? », qui triplent là aussi les récompenses.Du côté du podium de la semaine,. Vous pourrez également mettre la main sur la Karin Previon si vous réussissez à finir dans les trois premiers d'une Épreuve du salon auto de LS trois jours de suite. Enfin, pour finir avec les bonus, en plus des nombreuses promotions, sachez que les joueurs qui offriront leurs services comme partenaires ou gardes du corps récupéreront un sweat Nagasaki blanc gratuit.