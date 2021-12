GTA Online : Le Contrat est disponible, détail de la mise à jour

Le Contrat, tous les détails

Le fusil lourd (Disponible à Ammu-nation)

Le pistolet paralysant

Le lanceur IEM compact

Teasée il y a quelques jours,. Elle apporte son lot d'activités intéressantes et inédites, avec l'introduction d'un personnage réel, Dr. Dre, au centre d'une mission. Plusieurs autres nouveautés sont implantées, que ce soit directement lié aux nouvelles missions ou plus générales au mode multijoueur deCette mise à jour apporte une nouvelle histoire, qui peut aussi bien être jouée en solo ou à plusieurs. Elle marque également le retour de Franklin, personnage de GTA V, qui est aujourd'hui le patron de F. Clinton & Partner, une agence venant en aide aux stars présentes à Vinewood. Au début de votre aventure, vous débloquerez des locaux pour être parfaitement à votre aise, et devrez participer à quelques missions dites de sécurités, afin de vous faire la main, vous passerez à l'échelon supérieur avant de toucher le graal, une mission pour venir en aide à la star Dr. Dre, lequel a perdu son téléphone contenant des musiques inédites.Terminer pour la première fois chacune des missions du contrat de Dr. Dre vous permettra de remporter de très jolies sommes d'argent.C'est également le point fort de cette mise à jour, étant donné qu'au fur et à mesure que votre enquête avance,. Vous pourrez également assister aux performances de Dr. Dre directement dans son studio.Pour le reste des nouveautés, nous pouvons mentionner trois nouvelles armes :Côté véhicule, il y aura aussi de la nouveauté avec la supersportive Pegassi Ignus, la berline Lampadati Cinquemila et le SUV Pfister Astron, tous disponibles chez Legendary Motorsport. Une nouvelle station de radio, avec une multitude de musiques inédites, est également introduite avec cette mise à jour majeure. Des vêtements inédits arrivent aussi avec Le Contrat, pour personnaliser encore plus votre personnage. D'autres améliorations, notamment pour une meilleure expérience, sont implantées.