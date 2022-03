GTA Online lance son abonnement, GTA+, pour obtenir diverses récompenses

GTA+, c'est quoi ?

Récompenses GTA+ avril 2022

500 000 GTA$ crédités automatiquement sur votre compte Maze Bank.

La Principe Deveste Eight, ainsi que son amélioration d'Hao's Special Works avant qu'elle ne soit disponible à la vente pour le reste des joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN.

L'atelier auto situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tuning à Los Santos. Les propriétaires actuels d'un atelier auto pourront transférer leur affaire à La Mesa sans frais supplémentaires.

Une dispense des frais de carte de membre du salon auto de LS. Les membres actuels du salon auto de LS abonnés à GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ au cours de cet évènement.

Les propriétaires d'un yacht pourront transformer leur joujou en yacht de luxe Aquarius sans frais supplémentaires.

Le t-shirt Gussét grenouille et les haut et short de sport Broker Prolaps qui seront ajoutés automatiquement à votre garde-robe.

Le motif Rayons X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali.

GTA$ et RP triplés dans les Épreuves de course d'Hao's Special Works.

Réputation du salon auto doublée dans les Épreuves de course de rue.

Fraîchement débarqué sur PlayStation 5 et Xbox Series,. Il s'agit tout simplement d'un abonnement mensuel (5,99 €), qui permettra à chacun de ses membres de récupérer quelques récompenses tous les mois, à la manière du Club Fortnite.Comme indiqué ci-dessus, Rockstar a lancé ce programme pour fidéliser ses joueurs et récompenser celles et ceux étant les plus actifs.mais aussi diverses modifications pour le personnage et véhicule.Chaque mois,, qu'ils devront récupérer chez Legendary Motorsport, Hao's Special Works, Maze Bank Foreclosures, DockTease ou dans d'autres boutiques disponibles via le navigateur Internet de GTA Online. Le contenu, notamment cosmétique, variera tous les mois.Bonne ou mauvaise nouvelle, l'offre n'est disponible que sur la next-gen, à savoir PS5 et Xbox Series. De ce fait, si vous jouez sur l'ancienne génération, ou sur PC, vous ne pourrez pas souscrire à cette offre.Concernant les récompenses de ce premier mois, voici ce qui est compris :Le. L'abonnement peut être résilié à tout moment, précise Rockstar.