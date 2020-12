GTA Online : La neige est tombée à Los Santos

Keinemusik et Palms Trax arrivent dans GTA Online

Nouveaux véhicules

Bonus de Cayo Perico

Recevez le t-shirt Rockstar Gris si vous parvenez à terminer une mission préliminaire du braquage

Recevez le t-shirt Manor teint si vous parvenez à terminer une mission de repérage du braquage

Recevez la veste Teddy de Tournée Panthère si vous parvenez à finir la phase finale du braquage

Podium de la semaine et promotions

40 % de réduction sur les bureaux de la Maze Bank

40 % de réduction sur la personnalisation des bureaux

40 % de réduction sur les véhicules suivants : Pegassi Tempesta, Ocelot Penetrator, Pfister Comet SR, Rocket Voltic, Blazer Aqua

Bonus festifs

Le masque émissif vif lacé

Le pull festif Bleeder rouge

Le pull festif Cluckin' vert

Le motif Écossais pour l'Ocelot Ardent, le Buckingham Akula et le pick-up armé Karin custom

Le motif Canne à sucre pour la Pfister Comet Safari, le HVY APC et le pick-up HVY Insurgent custom

Un pack incluant le lanceur pyrotechnique, 20 feux d'artifice, le plein d'en-cas et de protection pare-balles, 25 bombes collantes, 25 grenades, 10 mines de proximité et 10 cocktails Molotov.

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -80 % sur le HVY Nightshark, l'Itali GTB et l'Itali GTB custom. Cadeau de la part de Prime Gaming cette semaine : récupérez l'Übermacht Sentinel classique gratuitement. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dès aujourd'hui,. Pour cela, vous allez devoir effectuer quelques missions qui se déclencheront seulement si vous répondez à certains appels via votre téléphone. Attention, vous devrez faire vite, car ces derniers sont parfois exigeants.De plus, grâce à la communauté de. Retrouvez dès maintenant cette dernière dans vos différents véhicules. Ce n'est pas tout puisque The Music Locker dispose aussi de sa radio, et celle-ci diffuse des DJs comme Moodymann, Palms Trax et Keinemusik.Depuis ce 22 décembre, de. Ces petits bolides sont disponibles respectivement à l'achat dans la boutique de luxe et la boutique de véhicules normaux.Depuis le 15 décembre dernier, vous avez accès au, ce dernier se déroulant exclusivement sur la nouvelle île. Depuis son introduction, des bonus sont disponibles, et ces derniers sont toujours d'actualité :Cette semaine dans GTA Online,. Pour ce faire, rendez-vous à la roue du Diamond Casino. Attention, vous ne disposez que d'un essai par jour !Avec cette nouvelle semaine,ont faire leur apparition :En cette semaine spéciale, les festivités sont au rendez-vous à Los Santos. Ainsi, si vous vous connectez à GTA Online à partir du 22 décembre, vous recevrez gratuitement :De plus, visitez le site de Southern San Andreas Super Autos entre le 22 et le 30 décembre pour recevoir gratuitement la Grotti Brioso 300, compacte et agile.