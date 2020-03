GTA Online : La Nagasaki Shotaro à l'honneur cette semaine

Comme chaque semaine, les nouveautés et avantages sont disponibles dans GTA Online. La Nagasaki Shotaro est mise à l'honneur avec Retour à la ligne, mais également le bolide à gagner à la roue du Casino.

Bonus de RP et d'argent !

Avantages Twitch Prime

Les membres Twitch Prime qui ont associé leur compte Rockstar Games Social Club recevront 1 000 000 GTA$ sur leur compte Maze Bank dans les 72 heures.



Salle d'arcade gratuite

Recevez un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay dans les 72 heures.



-80 % sur deux véhicules

Profitez de 80 % de réduction sur la Pegassi Tempesta et la Vapid FMJ.



10 % de réduction supplémentaire

Profitez de 10 % de réduction supplémentaire sur les articles en promotion cette semaine listés ci-dessus.



JUSQU'AU 31 MARS

PC Edition Standard → 11,49 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 11,98 € au lieu de 35 €

Xbox One Edition Standard → 15,99 € au lieu de 30 €



Depuis ce jeudi 12 mars, les nouveautés sont arrivées dans GTA Online. Vous avez donc jusqu'au 18 mars prochain pour tenter de remporter laqui trône sur le podium du Diamond Casino. Si le véhicule est mis à l'honneur cette semaine, il n'y a cependant pas de réduction disponible quant à l'achat de cette dernière.Sur la même période,. Enfourchez une Nagasaki Shotaro et massacrez vos adversaires avec la traînée lumineuse et destructrice que vous laissez derrière vous. Tentez de piéger les autres joueurs pour qu'ils explosent. Des bonus sont disponibles durant ces épreuves, à vous de les utiliser au bon moment !Profitez de, à savoir, les labos de coke, meth et cannabis, mais également les ateliers de fausse monnaie et de faux papiers. Profitez également dede motards. De plus, bénéficiez de: La Western Rampant Rocket et la Hakuchou drag.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :