GTA Online : La Nagasaki Outlaw et récompenses doublées au programme

Même si cela fait plusieurs années que GTA V est sorti, Rockstar ne compte pas délaisser son mode multijoueur. Chaque semaine, la firme américaine propose nouveautés et bonus aux joueurs.

La Nagasaki Outlaw arrive dans GTA Online

Récompenses doublées et promotions de la semaine

PROPRIÉTÉS ET AMÉLIORATIONS : -25 % sur la suite avec terrasse classique

-25 % sur les améliorations de la suite avec terrasse

-25 % sur les décorations de la suite avec terrasse

-40 % sur le centre d'opérations mobile VÉHICULES : -40 % sur le TM-02 Khanjali

-40 % sur le HVY Scarab apocalypse

-40 % sur le HVY Scarab anticipation

-40 % sur le HVY Scarab cauchemar

-40 % sur le HVY Chernobog

-40 % sur le B-11 Strikeforce

-40 % sur le P-996 Lazer

-40 % sur le Mammoth Hydra

-40 % sur le buggy rampe BF AMMU-NATION : -40 % sur toutes les armes d'Ammu-Nation

-40 % sur les transformations en armes Mk II

Comme chaque semaine, ou presque,. Après plusieurs véhicules de type sportif, place à une voiture plus imposante : un tout-terrain. Depuis ce 23 janvier, tous les joueurs du mode multijoueur depeuvent mettre la main sur la, qui est disponible chez Southern San Andreas Super Autos.Afin de divertir encore et toujours ses joueurs, Rockstar propose toutes les semaines. Place, cette fois-ci, aux sauts au but groupés, qui rapporteront des GTA$ et RP doublés. Il s'agit d'un mode pour le moins original, étant donné que le but est, à bord d'une cylindrée, d'atterrir au centre d'une cible, présente sur une petite plateforme. Bien entendu, le défi est de taille.Pour ce qui est des différents bonus, un véhicule est, comme souvent,qui se trouve dans le hall du. Tournez la roue une fois par jour pour tenter de repartir avec la supersportiveFinalement, les joueurs pourront retrouver une multitude de promotions, sur les propriétés et améliorations, les véhicules ou encore directement chez Ammu-Nation :Pour rappel,est disponible gratuitement pour tous les possesseurs de GTA V