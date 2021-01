GTA Online : La Maibatsu Manchez Scout a fait son arrivée

La moto Maibatsu Manchez Scout débarque dans GTA Online

Gains doublés

Podium de la semaine et bonus

Promotions

25 % de réduction sur les améliorations du sous-marin Kosakta

25 % de réduction sur le Kraken Avisa

40 % de réduction sur le Nagasaki Buzzard Attack

40 % de réduction sur le Sea Sparrow

25 % de réduction sur l'hélicoptère Sparrow

30 % de réduction sur la Coquette D10

40 % de réduction sur la Pegassi Reaper

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.



De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -80 % sur le HVY Nightshark, l'Itali GTB et l'Itali GTB custom. Cadeau de la part de Prime Gaming cette semaine : récupérez l'Übermacht Sentinel classique gratuitement.



Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

Depuis l'arrivée du braquage de Cayo Perico accueille petit à petit les différents véhicules servant à mener à bien ce casse hors-norme. Cette semaine, celle-ci est disponible auprès du site. Le mode Survie consiste à survivre à une dizaine de vagues d'ennemis, ceux-ci se présentant de plus en plus nombreux et agressifs aux fils du temps. Au podium, vous pouvez depuis ce 14 janvier. Attention, vous ne disposez que d'un essai toutes les 24h. Les autres récompenses peuvent également vous faire gagner des jetons, des points d'RP, des GTA$ ou encore des promotions sur certains vêtements. De plus, jusqu'au 20 janvier prochain, vous recevrez gratuitement le motif exclusif pour votre. Comme chaque semaine, les nouvelles promotions sont disponibles.