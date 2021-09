GTA Online : La Karin Previon est disponible

La Karin Previon fait son arrivée dans GTA Online avec plusieurs bonus

40 % de réduction sur les boites de nuit.

40 % de réduction sur les améliorations et la personnalisation des boites de nuit.

40 % de réduction sur la Declasse Hotring Sabre.

40 % de réduction sur le dirigeable.

40 % de réduction sur la Lampadati Michelli GT.

40 % de réduction sur l'Överflöd Imorgon.

40 % de réduction sur le Buckingham Alpha-Z1.

30 % de réduction sur la Progen PR4.

30 % de réduction sur l'Annis ZR350.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur l'Obey Tailgater S et une super promo de -80 % sur la Vapid Flash GT. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

Dans le cadre de la mise à jour Los Santos Tuners,accueille depuis plusieurs semaines un certain nombre de véhicules.de faire son arrivée dans les rues tumultueuses de Los Santos. Le véhicule est disponible à l'achat via le site Southern San Andreas Super Autos.Par ailleurs, les membres du salon auto qui prendront part aux activités de ce dernier recevront le double de gains avec la réputation doublée. Pour cela, vous devez modifier des véhicules à l'atelier de tuning du salon, ou participer aux courses, à des, ou à deset deCette semaine dans, Sang Plomb vous permet de repartir avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP. Il en va de même pour les boites de nuit puisque leurs entrepôts produisent des marchandises deux fois plus vite qu'à l'ordinaire. Cela permet donc de générer plus de ventes.Les membres du salon auto de Los Santos ont un nouveau défi à relever avec cette fois-ci l'obligation de remporter 8 courses sprint afin de gagner la Pfister Growler.Comme chaque semaine dans, de nouvelles promotions ainsi qu'un nouveau véhicules font leur apparition. Depuis ce 9 septembre, vous avez en effet la possibilité de repartir au volant de la Truffade Adder, une hypersportive très gourmande et le pire cauchemar des écolos du monde entier. Pour cela, vous devez toutefois tenter votre chance en allant tourner la roue du Diamond Casino qui se trouve dans le bâtiment même.Voici les promotions de la semaine :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 sera disponible dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.