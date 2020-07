GTA Online : La Guerre d'Arène une nouvelle fois à l'honneur

Guerre d'Arène et Épreuve de survie

Podium et promotions de la semaine

La Variante apocalypse de tous les véhicules de guerre d'arène avec 50 % de réduction : Bruiser, Brutus, Cerberus, Deathbike, Dominator, Impaler, Imperator, Issi, Sasquatch, Scarab, Slamvan, ZR380

L'atelier d'arène avec une remise de 50 %, ainsi que 40 % de réduction sur ses extensions et la personnalisation

Le Char d'assaut téléguidé avec une réduction de 40 %

La Principe Deveste Eight avec une remise de 35 %

40 % de réduction sur la RC Bandito, Pegassi Toros, Schyster Deviant

35 % de réduction sur l'Up'n'Atomiseur, dézingator infernal ainsi que le destructeur de l'infini

Avantages Twitch Prime et PS Plus

Une fois de plus,. Découvrez sans plus tarder le programme de cette nouvelle semaine.Cette semaine,. Ainsi, remportez deux fois plus de GTA$ et de RP, ainsi que trois fois plus de points de Guerre d'Arène. Pour ce faire, il vous suffit de lancer une des épreuves proposées. Attention, il faut avoir le cœur bien accroché.Également, si vous aimez tirer sur tout ce qui bouge, et que les ennemis ne vous font pas peur,. Ainsi, vous gagnerez 2x plus de GTA$ et de RP.qui trône actuellement sur le podium du Diamond Casino. Pour ce faire, vous bénéficiez d'une chance par jour pour aller tourner la roue et ainsi espérer gagner la majestueuse récompense.Aussi,. Ainsi, pour un prix réduit, vous pouvez pour procurer :Mais ce n'est pas tout :

Les joueurs de GTA Online qui ont associé leur compte Twitch Prime à leur compte Rockstar Games Social Club recevront quelques bonus :

200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine

Un bonus supplémentaire de 200 000 GTA$, pour un total de 1 000 000 GTA$, en jouant chaque semaine pendant quatre semaines

La boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuitement

-70 % sur la moto volante Pegassi Oppressor

-80 % sur la sportive Bravado Verlierer

Concernant les avantages PS Plus, un bonus spécial de 1 000 000 GTA$ est disponible chaque mois jusqu'à la sortie de GTA Online sur PlayStation 5, rien qu'en jouant.



Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 18,95 € au lieu de 30 €