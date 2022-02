GTA Online : La Gallivanter Baller ST disponible, une semaine spéciale Saint-Valentin

La Gallivanter Baller ST et la Saint-Valentin arrivent dans GTA Online

Chaque semaine ou presque, Rockstar propose aux joueurs de GTA Online divers bonus, afin de doubler, voire tripler, les GTA$ et les RP grâce à des missions spéciales. Retour surComme nous vous le disions,. Il s'agit d'un véhicule imposant, qui séduira bon nombre de joueurs. Si vous ne l'aviez pas déjà, sachez qu'elle est disponible chez Legendary Motorsport.Pour le reste, sachez que cette semaine sur. De fait, toutes les cartes du mode À la vie à l'amor offrent des GTA$ et RP triplés, jusqu'au 17 février. Pour l'occasion, le pack du massacre de la St Valentin est gratuit toute la semaine, alors que la sulfateuse Gusenberg est gratuite dans tous les magasins Ammu-Nation.Si vous êtes plutôt du genre à aimer les risques, rendez-vous du côté de Cayo Perico et introduisez-vous dans la base fortifiée d'El Rubio. Un diamant rose y serait caché... Vous enfuir du lieu avec ce diamant vous permettra de récupérer une belle récompense. Pour conclure au niveau des bonus, les récompenses sont triplées dans les jobs et missions d'histoire du casino, et doublées dans les réminiscences.Du côté du podium de la semaine, c'est la fameuse BF Club rose qui y sera et pourra être gagnée en tournant la roue de la fortune. Vous pourrez également mettre la main sur l'Albany Roosevelt si vous réussissez à gagner une Épreuve de course de rue trois jours de suite. Enfin, pour finir avec les bonus, en plus des nombreuses promotions, sachez que tous les joueurs recevront le t-shirt Les femmes d'Alfredo Smith en jouant à GTA Online cette semaine.