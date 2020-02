GTA Online : La Dinka Blista Kanjo et des récompenses doublées

Rockstar a révélé, comme chaque jeudi, les nouveautés de la semaine sur GTA Online. Nouvelle voiture et récompenses doublées attendent les joueurs.

Propriétés : -40 % sur les bureaux, leurs extensions et améliorations

-40 % sur les garages de fonction, leurs extensions et leurs rénovations

-35 % sur les entrepôts de marchandises spéciales, leurs extensions et leurs améliorations

-35 % sur les garages

-40 % sur les QG de motards, leurs extensions et améliorations Véhicules : -40 % sur la Pegassi Zentorno

-40 % sur la Pegassi Oppressor

-35 % sur le HVY Insurgent

-35 % sur le TM-02 Khanjali

-35 % sur la Kuruma blindée

-35 % sur le B-11 Strikeforce

-40 % sur tous les yachts

-40 % sur le Buckingham Luxor

-40 % sur le Buckingham Luxor Deluxe

-40 % sur la Grotti X80 Proto

-40 % sur la Cheval Taipan Armes et munitions : -35 % sur toutes les munitions

-40 % sur les fusils à pompe

-40 % sur les armes lourdes

-40 % sur les projectiles

Lapeut dès maintenant être achetée dans le mode multijoueur dePlutôt simple d'apparence, laissant de côté toute fioriture, lane passe pas pour autant inaperçue. Star des années 90, cette voiture japonaise est dotée d'un moteur particulièrement puissant et peut être modifiée comme bon vous semble. Si vous souhaitez mettre la main sur la, rendez-vous directement chez Southern San Andreas Super Autos.En attendant de nouvelles Épreuves de courses d'ultralégères le 27 février, Rockstar propose aux joueurs de repartir avec laet son élégant motif Redwood rouge et blanc. Cependant, tout le monde ne pourra pas mettre la main sur cette voiture, qui sera quoiqu'il arrive disponible dès le 27 février chez Legendary Motorsport, étant donné qu'il faudra tourner la roue de la fortune présente dans leOutre cela,informe sa communauté que. Si le mode survie ne vous convient pas, sachez que. Finalement, pour conclure les bonus de la semaine, les partenaires et gardes du corps obtiennent des salaires doublés.Après plusieurs semaines sans offrir de t-shirt, tous les joueurs se connectant au moins une fois à GTA Online entre les 20 et 27 février obtiendront, gratuitement, le t-shirt Dinka. Qui plus est, de nombreuses promotions ont lieu, sur diverses propriétés, véhicules et armes :