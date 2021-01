GTA Online : La BF Weevil fait son arrivée avec les nouveaux bonus

La BF Weevil est disponible dans GTA Online

Grains triplés

Gains doublés

Podium de la semaine

Bonus et promotions

25 % de réduction sur l'avion RO-86 Alkanost

25 % de réduction sur l'Annihilator Stealth

30 % de réduction sur les hangars

40 % de réduction sur le Buckingham Valkyrie

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine : -80 % sur le HVY Nightshark, l'Itali GTB et l'Itali GTB custom. Cadeau de la part de Prime Gaming cette semaine : récupérez l'Übermacht Sentinel classique gratuitement. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 9,49 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 9,89 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette semaine,, mais aussi de modes offrant des gains doublés et triplés, sans oublier les promotions habituelles.Comme annoncé plus haut,, la petite citadine., cette dernière se montrera bien pratique si vous avez une conduite sportive. De plus, vous pouvez disposer d'une remise afin de l'acquérir pour 652 500 GTA$. Pour cela, vous devez effectuer les missions Keinemusik.Cette semaine danspeut vous permettre de repartir avec beaucoup d'argent. Les missionsproposent en effet gains triplés avec son mode battle royale: 3x plus de RP et 3x plus de GTA$.Ce n'est pas tout puisque les courses aériennes sont également l'occasion de repartir avec le triple de RP et de GTA$.Si vous disposez d'c'est le moment ou jamais de faire des bénéfices.Cette semaine dans GTA Online, tentez votre chance en allantdans l'espoir de remporter laAttention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Afin de bénéficier de certains bonus,et ce jusqu'au 13 janvier prochain pourVoici les promotions de la semaine :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :