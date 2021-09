GTA Online : L'Übermacht Cypher s'invite à Los Santos

L'Übermacht Cypher est disponible dans GTA Online, ainsi que plusieurs bonus

GTA$ et RP doublés

GTA$ et RP triplés

Défi et et véhicule récompense du salon auto

Podium et nouvelles promotions dans GTA Online

20 % de réduction sur les ateliers auto.

30 % de réduction sur la Dinka Jester RR.

40 % de réduction sur la Grotti Itali RSX.

40 % de réduction sur la Benefactor Krieger.

40 % de réduction sur la Progen Emerus.

40 % de réduction sur le Nagasaki Dinghy armé.

40 % de réduction sur le Mammoth Tula.

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur l'Obey Tailgater S et une super promo de -80 % sur la Vapid Flash GT.

Dans le cadre de la mise à jour de Los Santos Tuners,. Ce petit bolide est disponible dès à présent à l'achat via le site Legendary Motorsport.Si vous êtes en possession d'un atelier auto, une nouvelle activité est disponible depuis ce 2 septembre, il s'agit du contrat de l'Union Depository. Une fois celui-ci terminé, vous recevrez le double de récompenses avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP. Par ailleurs, sachez que tous les contrats de vol vous permettent eux aussi de repartir avec le double de gains.Les DJ ont de nouvelles tâches à vous confier. Lors de vos balades en mode libre, ne vous étonnez pas si votre téléphone se met à sonner. Les missions de DJ vous permettront de repartir avec le double de récompenses.Le mode Miniatures se montre généreux avec ses récompenses triplées. Depuis ce jeudi, dans ce mode teinté de nostalgie, vous aurez l'opportunité de repartir avec 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP.En plus de sa mise à disposition dans la boutique de Legendary Motorsport,comme récompense. Pour y participer et tenter de la gagner, inscrivez-vous aux Épreuves de course de rue en parlant à l'organisateur de courses. Vous pourrez garder un œil sur vos performances dans la section Défi du véhicule récompense du menu Interaction.Un nouveau véhicule a pris place sur le podium du Diamond Casino. Vous pouvez en effet peut-être repartir avec le Dundreary Landstalker XL, un énorme SUV qui joint l'utile de la vie en banlieue à l'agréable sensation des virées dans la poussière et la boue, en allant tourner la roue de la fortune. Attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les nouvelles promotions :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 sera disponible dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.