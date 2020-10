GTA Online : Halloween s'invite à Los Santos

Épreuves de bunker sanglantes

Le retour des peyotes

Évènements mode libre

Podium et bonus de la semaine

Promotions

40 % de réduction sur les boîtes de nuit

30 % sur les améliorations de boîte de nuit

40 % de réduction sur le char d'assaut téléguidé

30 % de réduction sur le corbillard

30 % de réduction sur l'Albany Lurcher

30 % de réduction sur la Pegassi Reaper

30 % de réduction sur la LCC Sanctus

Prime Gaming

Associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming pour recevoir 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également : Boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, 60 % de réduction exclusive sur l'Imponte Deluxo volante. Les abonnés à Prime Gaming qui associent leur compte Amazon à leur compte Rockstar Games Social Club recevront un bonus unique de 1 000 000 GTA$ déposé sur leur compte Maze Bank dans un délai de 72 heures. Si vous aviez auparavant un compte Twitch associé, vous devrez récupérer vos avantages sur Prime Gaming pour bénéficier de tous ceux à venir. Cliquez ici pour plus d'informations.

PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Afin de fêter Halloween comme il se doit,. De ce fait,, profitez de plusieurs bonus lucratifs et partez à la recherche des bonbons.Profitez des festivités pour enfiler votre costume le plus effrayant et partez effectuer. Dans ce mode,, et votre but est d'échapper au tueur (si vous êtes dans le rôle des « victimes »), ou, au contraire, de faire un massacre si vous êtes bien sûr dans le rôle du boucher.Également,: Jamais deux sans proie, Chasse à l'homme, Condamnés, Aurore et damnation, Tueur en série.Vous allez pouvoir vous transformer en animal ou encore en... Big Foot ! Vous trouverez ces petites plantes un peu partout sur la carte de, ces dernières pouvant se trouver dans les jardins de Los Santos, sur les collines et près des montagnes.Lorsque vous vous promenez en mode libre dans les quartiers de Los Santos, faites attention aux événements qui apparaîtront, car ces derniers vous offriront non pas le double de gains, maisCette semaine au Diamond Casino,. Attention, vous ne disposez que d'un essai par jour, et le bolide n'estAussi,, vous recevrez, et ce gratuitement le masque de hockey à pois orange et le jogging citron (haut et bas).Les nouvelles promotions sont disponibles dans GTA Online :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :