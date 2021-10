GTA Online : Gagnez des récompenses triplées dans Sumotorisé

Gagnez des récompenses triplées avec Sumotorisé dans GTA Online

Bonus GTA$ et RP

Défi et véhicule récompense du salon auto

Podium et promotions disponibles dans GTA Online

50 % de réduction sur les suspensions hydrauliques de chez Benny.

30 % de réduction sur la Declasse Moonbeam et l'Albany Primo ainsi que sur leurs transformations.

40 % de réduction sur tous les garages.

30 % de réduction sur le Vapid Slamtruck.

30 % de réduction sur le JoBuilt Hauler custom.

40 % de réduction sur la Lampadati Casco.

30 % de réduction sur le Yosemite Rancher.

40 % de réduction sur la Vapid Clique.

Avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur la Dinka RT3000 et -65 % sur la Lampadati Casco jusqu'au 20 octobre.

Cette semaine dans, repartez avec 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP grâce au. Dans ce mode, vous devez faire travailler non seulement vos muscles, mais aussi votre cerveau.Si vous êtes un amateur ou un amatrice des véhicules hors-du-commun,sont faites pour vous. Depuis ce 14 octobre, elles vous permettent de repartir avec le double de GTA$ et de RP.Par ailleurs,se montrent généreux cette semaine puisqu'ils vous permettent eux aussi d'obtenir un petit bonus. Pour en profiter, remplissez tous les jours 3 objectifs pour gagner 50 % supplémentaire de GTA$.Enfin,vous permettent depuis ce jeudi de repartir avec 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP. Pour cela, rendez-vous dans le menu de votre iFruit, puis dans la section Contacts.Les membres du salon auto de LS qui finiront dans le top 3 de 6 courses différentes descette semaine repartiront avec la Vapid Dominator ASP en récompense.Le Diamond Casino a accueilli un nouveau véhicule sur son podium avec la la Dewbauchee Specter. Pour espérer la gagner, vous devez aller tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les promotions disponibles depuis ce 14 octobre :

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour rappel, GTA 5 est disponible sur PC, PS5 et Xbox One et vous donne rendez-vous sur PS5 et Xbox Series en mars 2022.