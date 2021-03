GTA Online : Doublez vos gains avec guerre d'arène

Gains doublés dans GTA Online

Guerre d'arène

Chasse au Rhino

Missions de véhicules spéciaux

Podium de la semaine et promotions dans GTA Online

40 % de réduction sur l'atelier de l'arène, ainsi que sur ses améliorations et sa personnalisation.

30 % de réduction sur les armes, le blindage, turbos, et carrosseries des véhicules d'arène.

30 % de réduction sur l'Annis ZR380 d'arène (tous les styles).

30 % de réduction Western Deathbike d'arène.

30 % de réduction sur le HVY Scarab d'arène.

30 % de réduction sur la Bravado Sasquatch d'arène.

30 % de réduction sur la Vapid Slamvan d'arène.

30 % de réduction sur la Declasse Impaler d'arène.

40 % de réduction sur la Declasse Tulip.

40 % de réduction sur la Benefactor Schlagen GT.

40 % de réduction sur la Schyster Deviant.

40 % de réduction sur le Dinghy Armé.

40 % de réduction sur le Mammoth Squaddie.

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -35 % sur l'hélicoptère Sparrow et le submersible Kraken Avisa, ainsi que -80 % sur l'avion Seabreeze amphibie.

En, plusieurs activités vous proposent de repartir avec le double de gains. Parmi elles, vous retrouverez dès à présent. Celles-ci sont disponibles via votre téléphone, ou en vous rendant directement à l'arène qui se situe au sud de la ville. Grâce à ces épreuves,Dans ce mode,. Vous allez devoir faire preuve d'intelligence pour contrer vos adversaires qui eux, seront protégés par un véhicule blindé. Grâce à ces missions,Cette semaine dans, les missions de véhicules spéciaux vous proposent, en plus de passer du bon temps, de gagner deux fois plus d'argent et de RP. Elles sont accessibles depuis SecuroServ sur l'ordinateur de votre bureau de PDG.Depuis ce 18 mars,. Il s'agit de, une sportive tout en fibre de carbone., seulement attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici la liste desdont vous pouvez bénéficier dès à présent :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.