GTA Online : Des récompenses triplées à travers les courses terrestres

Recevez des récompenses triplées et doublées dans GTA Online

Courses terrestres

Guerres commerciales et ventes de marchandises

Bonus offerts dans GTA Online

Podium de la semaine et promotions disponibles dans GTA Online

40 % de réduction sur les terrasses et suites du Diamond Casino.

40 % de réduction sur les appartement de luxe, ses améliorations et personnalisations.

60 % de réduction sur les bureaux de PDG.

50 % de réduction sur tous les entrepôts de marchandises.

40 % de réduction sur la Pegassi Tempesta.

35 % de réduction sur la Ruiner 2000.

40 % de réduction sur la Pegassi Reaper.

40 % de réduction sur l'Osiris.

40 % de réduction sur la Vapid FMJ.

Bonus et avantages prime gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -60 % sur le buggy Maxwell Vagrant, et -80 % sur la berline Karin Sultan classique et l'imposant Mammoth Patriot Stretch.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Cette semaine dans, les courses terrestres se montrent généreuses avec les pilotes en herbe. Elles vous permettent, en effet, depuis ce 3 juin, de repartir avec 3 fois plus de récompenses :Les guerres commerciales qui apparaissent aléatoirement lors des sessions de jeux vous permettent depuis ce jeudi de vous faire plus de profits. Elles rapportent le double de récompenses avec. Afin d'en bénéficier, n'hésitez pas à prendre part aux bastons avec les autres joueurs.De plus, si vous êtes à la tête d'un entrepôt de marchandises spéciales, c'est le moment ou jamais de montrer que vous dirigez le marché puisquea décidé d'être généreux avec vous. Les joueurs qui se connecteront à GTA Online cette semaine recevront gratuitement le pyjama bleu marine rayé et la veste d'intérieur bleu marine rayée. Aussi, les joueurs de rang 100 et plus recevront aussi la très rare veste d'intérieur bleue damier (disponible dans les 72 h suivant la connexion après le 14 juin). Pour finir, le Diamond Casino fait « open bar » puisque l'alcool y est gratuit.Depuis ce jeudi, un nouveau véhicule est à gagner au Diamond Casino, et il s'agit de, une hypersportive suédoise qui allie technologie de pointe, style scandinave et force brute. Vous disposez d'un essai par jour pour tenter de la remporter.Voici la liste des promotions disponibles depuis ce 3 juin :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.