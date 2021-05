GTA Online : De nouvelles courses casse-cou sont disponibles

Nouvelles courses casse-cou dans GTA Online

Virage au large.

Bas du plafond.

Un pont trop loin.

Embrouille urbaine.

Fatale spirale.

Chair à canyon.

Pleins gaz.

Limites urbaines.

Gains triplés et doublés dans GTA Online

Guerre motorisée

Missions de Simeon

Podium, promotions et cadeaux

40 % de réduction sur la Pegassi Infernus classique.

40 % de réduction sur l'Överflöd Imorgon.

40 % de la réduction sur la Bravado Gauntlet classique custom.

40 % de réduction sur la Grotti X80 Proto.

35 % de réduction sur la Declasse Scramjet.

40 % de réduction sur la Rocket Voltic.

40 % de réduction sur le HVY Chernobog.

40 % de réduction sur le véhicule antiémeute Brute.

40 % de réduction sur TM-02 Khanjali.

40 % de réduction sur le Mammoth Thruster.

40 % de réduction sur le Mammoth Hydra.

35 % de réduction sur l'Avenger.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.



De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -60 % sur le buggy Maxwell Vagrant, et -80 % sur la berline Karin Sultan classique et l'imposant Mammoth Patriot Stretch.

Depuis ce jeudi,. Si vous êtes adeptes d'adrénaline et que vous voulez prouver à tout Los Santos que vous êtes le roi du volant, alors n'hésitez pas à monter à bord de votre meilleur bolide. Pour y avoir accès, vous devez vous rendre dans le menu de Rockstar, puis « Activités », ainsi que « Courses » et « Casse-cou ». Voici la liste de ces nouveaux circuits :Un petit bonus est disponible avec l'arrivée de ces courses. Si vous parvenez à terminer l'une d'elles à partir de ce jeudi 27que vous recevrez dans les 72 h après la connexion le 7 juin.De plus,: 3x plus de GTA$ et 3x plus de RP, alors profitez-en.Dernière semaine pour profiter desde guerre motorisée. Vous avez en effet jusqu'au 2 juin prochain pour profiter de ces récompenses, alors n'attendez plus.Cette semaine dans, aidez Simeon dans ses missions pour repartir avec. Pour cela, rendez-vous dans les missions de saisies de Premium Deluxe. Attention, les concurrents ne seront pas bien loin et vous empêcheront coûte que coûte de vous faire échouer.Un nouveau bolide a rejoint le podium du, et il s'agit de. Pour tenter votre chance et espérer la remporter, vous disposez d'un essai par jour pour tourner la roue. Si vous ne la gagnez pas, d'autres récompenses sont disponibles comme des RP, des dollars, ou encore des jetons.Plusieurs cadeaux sont offerts pour tous les joueurs qui se connecteront dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 2 juin prochain. Ainsi, pour les joueurs de rang 100 ou plus, ils pourront bénéficier du rare motif Camouflage de chasse pour leur Mammoth Avenger, et pour tous les joueurs, une casquette lie de vin Coil.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.