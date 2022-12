GTA Online : De nombreuses améliorations, dont le ray-tracing, ajoutées en décembre

Améliorations générales Accédez à vos contacts iFruit préférés plus rapidement : sélectionnez quels contacts afficher ou masquer depuis le menu Interaction.

Le Benefactor Terrorbyte peut être utilisé pour lancer des missions de vente dans tous les types de sessions, y compris celles sur invitation.

Prenez part aux missions de l'histoire du casino d'Agatha en solo en rejoignant le bureau de la direction du Diamond Casino & Hôtel (ces missions nécessitaient auparavant un minimum de deux joueurs).

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X profiteront de reflets en ray-tracing, c'est-à-dire de reflets en temps réel sur de nombreuses surfaces, via les paramètres graphiques du mode Fidélité. Mises à jour relatives aux véhicules Les véhicules tout juste achetés rejoindront votre garage encore plus vite.

Certains véhicules armés custom sont désormais utilisables dans des courses, lorsque cela est approprié. Leurs armes seront cependant désactivées en dehors des courses GTA.

Les vélos seront ajoutés à la liste des véhicules du garage pouvant être demandés lorsque vous appelez le mécano.

Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent accéder à Hao's Special Works sans avoir besoin de terminer la course d'introduction d'Hao. Mises à jour relatives à l'économie Terminer des missions de vente de trafic de véhicules dans des sessions publiques octroiera un bonus d'argent "Forte demande", comme cela se passe déjà dans les autres affaires, tandis que les récompenses des missions de vente de Contrebande organisée seront triplées de manière permanente.

Obtenez ce que vous désirez plus rapidement grâce à l'augmentation de la valeur en GTA$ des paquets de dollars Shark. À compter d'aujourd'hui, tous les paquets de dollars vous rapporteront 20 à 25 % de GTA$ en plus lors de leur achat directement dans GTA Online ou dans les boutiques des différentes plateformes. Pour les abonnés à GTA+, cette augmentation se cumule au bonus de 15 % de GTA$ déjà disponible.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En dépit d'une attente concernant, une partie de la communauté continue de profiter de, qui a encore accueilli du contenu de taille en 2022, en plus d'un portage sur Xbox Series et PlayStation 5.Par exemple,, rendant l'expérience encore plus belle. Pour rappel, cette fonctionnalité permet d'apporter des reflets de lumière aussi réels que possible. Les véhicules seront aussi touchés, notamment lors de l'achat d'un véhicule, qui rejoindra votre garage plus vite, ou encore les vélos ajoutés à la liste du garage en appelant un mécano. Enfin, l'économie va être modifiée, avec les missions de vente de Contrebande organisée qui sont triplées.Pour tout savoir de ces informations, voici les points qui ont été partagés par Rockstar :, par le biais d'une mise à jour gratuite, évidemment. Rockstar ne manque pas de remercier sa communauté, qui continue de faire vivre l'expérience en ligne et promet plus de choses « très bientôt ».