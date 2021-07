GTA Online : Comment avoir accès au contenu de la mise à jour Los Santos Tuners ?

Comment avoir accès au contenu de Los Santos Tuners dans GTA Online ?

Des bolides se sont invités dans, accompagnés de plusieurs nouveautés comme des PNJ, mais aussi un lieu de rencontres et de nouveaux bâtiments à posséder. Nous allons, à travers ce guide, vous indiquer comment avoir accès à tous ces éléments inédits.Tout d'abord, afin de découvrir le nouveau contenu de, vous devez vous connecter à une session en ligne. Une fois que vous serez dans l'une d'elles, vous allez recevoir un SMS d'une certaine Mimi. Celle-ci vous donnera rendez-vous dans un lieu encore inconnu s'appelant alors le « LS ».Pour vous y rendre, ouvrez la carte de votre jeu et cherchez dans la légende sur votre droite le logo LS. Une fois trouvé, sélectionnez-le. Vous verrez alors que ce nouvel endroit se situe dans le sud de la ville.Une fois devant, vous allez pouvoir y accéder en voiture, et c'est alors que vous allez rencontrer en personne cette fameuse Mimi. Elle vous expliquera qu'ici la première passion est avant tout le tuning et le bolide. Vous ferez la connaissance de plusieurs PNJ dont les rôles sont déjà plus ou moins établis, afin de vous permettre de vous y retrouver une fois lancé dans le bain.Une fois les présentations faites, vous pourrez si vous le désirez, devenir membre de ce club pour la modique somme de 50 000 GTA$. Cela va vous permettre d'avoir accès non seulement à une piste d'entrainement, mais aussi à une nouvelle jauge de réputation pour laquelle vous allez devoir effectuer plusieurs défis. Pour cela, vous pouvez effectuer plusieurs nouvelles courses qui sont disponibles depuis ce 20 juillet dans GTA Online.Enfin, si vous ne voulez pas prendre la peine de vous rendre dans le nouvel atelier automobile du LS, vous pouvez, si vous le désirez, acquérir l'un des nombreux ateliers disponibles aux alentours de 1 600 000 GTA$.Par la suite, Rockstar Games a annoncé que de nouveaux véhicules seront disponibles un peu plus tard cet été, ce qui vous permettra d'agrandir votre jolie collection de voitures.