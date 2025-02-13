GTA Online célèbre la Saint-Valentin avec de nombreuses récompenses et bonus

GTA Online fête la Saint-Valentin avec sa communauté et propose ainsi diverses récompenses et bonus.
Les joueurs et les joueuses de GTA Online peuvent actuellement célébrer la Saint-Valentin sur le jeu de Rockstar Games
, et ainsi récupérer plusieurs récompenses
, en lien avec ladite fête, mais aussi profiter de différents bonus
. Mais, sans plus tarder, voici un récapitulatif des festivités prévues pour la Saint-Valentin sur GTA Online
.
La Saint-Valentin sur GTA Online avec des récompenses et bonus
Tout d'abord, remarquons que tous les joueurs et joueuses qui se connecteront sur GTA Online entre le 13 et le 19 février 2025 obtiendront des éléments cosmétiques
, aux couleurs de la Saint-Valentin, à savoir les suivants :
Mais ce ne sont pas les seuls vêtements et accessoires prévus comme récompenses
- Heartbreaker Robe/Peignoir cœur brisé
- Heartbreaker Bustier/Bustier cœur brisé (pour les femmes)
- Heartbreaker Boxer/Caleçon cœur brisé (pour les hommes)
. Celles et ceux qui joueront au mode « Till Death Do Us Part »/« À la vie à l'amor », durant cette semaine, recevront le pendentif cœur brisé également, en plus d'un bonus triplé de GTA$ et RP. Le blazer Saint-Valentin sera octroyé à celles et ceux qui s'engageront en tant qu'associé ou bien garde du corps, tandis que les lunettes cœurs brisés seront données après avoir remporté 2 modes rivalités (en plus du bonus GTA$ 100,000), d'ici le 19 février 2025. Le champagne Blêuter'd sera, quant à lui, gratuit.
En ce qui concerne les bonus prévus pour la Saint-Valentin sur GTA Online
, voici ce qui est au programme de ces prochains jours :
À propos des véhicules, les différents showrooms de GTA Online en proposeront plusieurs
- Missions d'histoire de Casino → GTA$ et RP doublés
- Missions de taxi → GTA$ doublés
- Courses Hotring → GTA$ et RP doublés
- Vol des Duggan → Véhicule Albany Roosevelt Valor
:
- Premium Deluxe Motorsport Showroom :
- Ocelot Lynx (sportive)
- Dinka Jester (sportive)
- Dink Thrust (moto)
- BF Raptor (sportive)
- Benefactor Schafter LWB (sportive)
- Luxury Autos Showroom :
- Classique Broadway (grosse cylindrée), avec motif à durée limitée Amoureux de Los Santos
- Albany Roosevelt (sportive classique)
La Canis Kalahari (tout-terrain), l'Enus Paragon R (sportive) et la Vulcar Warrener (berline) seront en test au selon auto de LS. Les joueurs et les joueuses qui réussiront à remporter la victoire dans les Épreuves dudit salon pendant trois jours d'affilée obtiendront l'Imponte Ruiner ZZ-8 (grosse cylindrée). Du côté du Grand Prix de la roue de la fortune, c'est la BF Club (compacte) qui est à l'honneur. Des promotions sont, par ailleurs, disponibles à l'armurerie mobile (-50 % sur le fusil lourd et -40% sur le fusil d'élite pour les abonnés à GTA+).
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