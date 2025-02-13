GTA Online célèbre la Saint-Valentin avec de nombreuses récompenses et bonus

GTA Online fête la Saint-Valentin avec sa communauté et propose ainsi diverses récompenses et bonus.

La Saint-Valentin sur GTA Online avec des récompenses et bonus

Heartbreaker Robe/Peignoir cœur brisé

Heartbreaker Bustier/Bustier cœur brisé (pour les femmes)

Heartbreaker Boxer/Caleçon cœur brisé (pour les hommes)

Celebrate Valentine's Day in GTA Online this week by partnering up for Triple Rewards in the ultimate double date — the returning Till Death Do Us Part mode.



Plus, claim seasonally romantic garb and other bonuses: https://t.co/FUTj9sEGMb pic.twitter.com/FIEwYILaLi — Rockstar Games (@RockstarGames) February 13, 2025

Missions d'histoire de Casino → GTA$ et RP doublés

Missions de taxi → GTA$ doublés

Courses Hotring → GTA$ et RP doublés

Vol des Duggan → Véhicule Albany Roosevelt Valor

Premium Deluxe Motorsport Showroom : Ocelot Lynx (sportive) Dinka Jester (sportive) Dink Thrust (moto) BF Raptor (sportive) Benefactor Schafter LWB (sportive)

Luxury Autos Showroom : Classique Broadway (grosse cylindrée), avec motif à durée limitée Amoureux de Los Santos Albany Roosevelt (sportive classique)



, et ainsi récupérer, en lien avec ladite fête, mais aussi profiter de. Mais, sans plus tarder,Tout d'abord, remarquons que, aux couleurs de la Saint-Valentin, à savoir les suivants :. Celles et ceux qui joueront au mode « Till Death Do Us Part »/« À la vie à l'amor », durant cette semaine, recevront le pendentif cœur brisé également, en plus d'un bonus triplé de GTA$ et RP. Le blazer Saint-Valentin sera octroyé à celles et ceux qui s'engageront en tant qu'associé ou bien garde du corps, tandis que les lunettes cœurs brisés seront données après avoir remporté 2 modes rivalités (en plus du bonus GTA$ 100,000), d'ici le 19 février 2025. Le champagne Blêuter'd sera, quant à lui, gratuit.En ce qui concerne, voici ce qui est au programme de ces prochains jours :La Canis Kalahari (tout-terrain), l'Enus Paragon R (sportive) et la Vulcar Warrener (berline) seront en test au selon auto de LS. Les joueurs et les joueuses qui réussiront à remporter la victoire dans les Épreuves dudit salon pendant trois jours d'affilée obtiendront l'Imponte Ruiner ZZ-8 (grosse cylindrée). Du côté du Grand Prix de la roue de la fortune, c'est la BF Club (compacte) qui est à l'honneur. Des promotions sont, par ailleurs, disponibles à l'armurerie mobile (-50 % sur le fusil lourd et -40% sur le fusil d'élite pour les abonnés à GTA+).