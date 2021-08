GTA Online accueille la Karin Sultan RS classique

La Karin Sultan RS classique est disponible dans GTA Online

Bonus GTA$ et RP

Défi et véhicule récompense du salon auto

Podium et promotions de la semaine

40 % de réduction sur l'autochenille Bravado.

30 % de réduction sur la Vapid Dominator GTT.

40 % de réduction sur la Dinka Verus.

40 % de réduction sur la Pegassi Tezeract.

30 % de réduction sur la Dewbauchee Specter.

50 % de réduction sur les bunkers.

40 % de réduction sur la personnalisation et les modifications bunkers.

Avantages Prime gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine.Les abonnés à Prime Gaming bénéficieront également de promotions exclusives, dont -35 % sur l'Obey Tailgater S et une super promo de -80 % sur la Vapid Flash GT.

Nouvelle semaine, nouveau véhicule disponible dans. Le titre dea en effet accueilli depuis ce 26 août la Karin Sultan RS classique. Ce bolide est disponible à l'achat via le site Southern San Andreas Super Autos.Un bateau échoué se trouve sur les côtes, et selon les dires de certains habitants, celui-ci détiendrait plusieurs trésors et des morceaux de vêtements. Si vous parvenez à combiner 7 de ces morceaux, vous obtiendrez une tenue d'un autre temps. Attention, cette épave est susceptible de changer de place.Si vous êtes en possession d'un atelier auto, les voitures de vos clients vous permettront de vous faire beaucoup plus de recettes qu'à l'ordinaire. Cette semaine, la personnalisation de leurs véhicules vous feront gagner 2x plus de GTA$ et 2x plus de RP.Lester a du travail pour vous. Ses missions vous offrent depuis ce jeudi le double de GTA$ et de RP, alors profitez-en.Une selection de courses casse-cou proposent également de repartir avec le double de GTA$ et de RP. Pour cela, vous devez simplement y participer, mais vous devez auparavant vous y rendre via le menu puis « Courses casse-cou ». Les courses concernées par le bonus détiennent les logos de GTA$ et RP doublés.Il est bon d'être garde du corps ou partenaire dans. Cette semaine, les PDG se montrent généreux avec leurs employés puisqu'ils triplent leurs salaires.Les membres du salon auto de LS qui termineront dans le top 2 des4 jours d'affilée recevront une Annis Euros à modifier comme bon leur semble.Le Diamond Casino Resort a laissé place à la Vapid GB200, une voiture de rallye sobre à deux portes. Pour espérer la remporter, vous disposez d'un essai par jour pour aller tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment.Voici les nouvelles promotions :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 sera disponible dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.