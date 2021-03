GTA Online accueille la Grotti Brioso 300

La Grotti Brioso 300 disponible gratuitement dans GTA Online

40 % de réduction sur la Pegassi Zorrusso

40 % de réduction sur la Principe Devest Eight

40 % de réduction sur l'Avenger

40 % de réduction sur l'Akula

40 % de réduction sur le JoBuilt P-996 LAZER

40 % de réduction sur le FH-1 Hunter

40 % de réduction sur le Savage

60 % de réduction sur les hangars aériens

50 % de réduction sur les yachts

Avantages Prime Gaming et PS Plus dans GTA Online

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.De plus, les abonnés à Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -35 % sur le Vetir et -80 % sur le MTL Brickade et le HVY Barrage.

PlayStation Plus

Les abonnés à PlayStation Plus qui jouent à GTA Online sur PlayStation 4 continueront de recevoir 1 000 000 GTA$ tous les mois jusqu'à la sortie de GTA Online sur PlayStation 5. Cependant, à compter du 1er avril 2021, vous n'aurez plus besoin d'attendre 72 heures après votre connexion pour recevoir les GTA$ sur votre compte Maze Bank. Tout ce que vous aurez à faire pour récupérer directement votre bonus de 1 000 000 GTA$, c'est de vous rendre sur le PlayStation Store au début de chaque mois. Après mars 2021, vos GTA$ ne seront donc plus automatiquement déposés sur votre compte dans un délai de 72 heures suivant votre première session du mois. PlayStation Plus sera requis pour récupérer le bonus mensuel de 1 000 000 GTA$ depuis le PlayStation Store, et votre argent sera alors déposé sur votre compte.

Voici que. Plus petite que les autres modèles, Rockstar Games a décidé pour sa semaine de lancement de vous permettre de. Ainsi, depuis ce 4 mars et ce jusqu'au 10 mars prochain, vous pouvez bénéficier de ce petit bolideCette semaine au, un nouveau bolide a pris place sur le podium, et il s'agit der. Pour espérer la remporter, vous devez tenter votre chance en allant tourner la roue. Attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Cette semaine dans GTA Online,. Parmi elles,De plus, comme vous le savez surement déjà,peuvent vous permettre de vous faire un peu plus d'argent puisque l'île regorge de. Cette semaine,Depuis ce 4 mars et ce jusqu'au 10 mars prochain, vous pouvez bénéficier desmises en place parPour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.