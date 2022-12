GTA aurait pu être bien différent, avec des dinosaures

Dans ce jeu, les utilisateurs se voient proposer une ville à explorer, et par explorer, je veux dire que vous êtes un dinosaure qui peut errer et détruire les bâtiments.

Quelqu'un s'est rendu compte qu'il fallait laisser le joueur sortir de la voiture, courir et sauter dans d'autres voitures... Ce n'est qu'à ce moment-là que la série s'est transformée en Grand Theft Auto.

Le premieret 25 ans plus tard,, et ce, alors que le dernier opus,, est sorti en 2013 (mais ressorti sur les nouvelles générations par la suite)., récemment officialisé, même si aucune image n'a été montrée, sortira donc plus de dix ans après le cinquième épisode majeur, ce qui aurait pu faire perdre l'engouement autour de Grand Theft Auto, mais c'est tout le contraire qui se produit, notamment parce que le mode Online permet de garder en vie une partie de la communauté.Toutefois,, comme l'a expliqué Colin Macdonald, développeur du premier épisode,dans un entretien avec la BBC . Comme souvent lors du développement d'une nouvelle propriété intellectuelle, plusieurs étapes s'enchaînent, et certaines choses ne sont pas gardées, et ce fut le cas ici. Au début, le programmeur du jeu (Mike Dailly) souhaitait faire un jeu dans lequel nous verrions des immeubles en 3D dans une grande ville,Mais en voyant cela, Mike Dailly a eu l'idée d'incorporer des voitures pour rendre le tout plus vivant, avant que l'idée aille plus loin,. Cette expérience s'est appelée « Race 'n' Chase », avant qu'une autre personne suggère de pouvoir sortir de la voiture pour faire d'autres actions et laisser une certaine liberté aux joueurs.Après 25 ans, onze jeux et quatre extensions majeures, GTA s'est définitivement inscrit dans l'industrie vidéoludique, ce qui n'aurait, peut-être, pas été le cas si le projet initial n'avait pas évolué.