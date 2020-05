GTA 5 : Un mod permet de se balader à vélo dans Los Santos comme si vous y étiez

Vous désirez vous balader à Los Santos en vélo comme si vous y étiez ? C'est désormais possible avec le mod GT Bike V.

Si vous êtes mordu de sport et plus particulièrement de vélo,disponible pour Grand Theft Auto 5 vous permet désormais de conduire un vélo en jeu tout en pratiquant de l'exercice.. Ces derniers sont équipés d'un système technologique permettant de simuler plusieurs types de terrains et reproduisent alors chez le consommateur plusieurs environnements virtuels.Si vous désirez donc, c'est désormais chose possible ! En effet,pour ainsi la. Il en va de même pour les terrains que vous rencontrez, ces derniers étant communiqués au smart bike : les pentes, les différentes surfaces de routes..., vous avez besoin de. Cependant, il existe, ces derniers étant des itinéraires déjà tracés. Ils peuvent vous amener dans les rues de Los Santos, ou pour les plus aguerris au Mont Chiliad. De plus, le mode de conduite est défini sur le plus prudent, ce qui signifie que vous ne risquez pas de provoquer d'accidents avec les autres véhicules. Afin d'avoir une idée plus précise de ce qui vous attend avec, voici une démonstration en vidéo, et pour les intéressés,