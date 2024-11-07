GTA 5 : Le nombre de copies vendues dévoilé, c'est hallucinant

Take-Two Interactive a donné des nouvelles des copies vendues de GTA 5, mais aussi de Red Dead Redemption. Plus de dix ans après, les ventes sont toujours aussi folles.
Sorti en 2013, d'abord sur PS3 et Xbox 360, puis l'année suivante sur PS4 et Xbox One et en 2015 sur PC, GTA 5 est l'un des jeux les plus populaires et surtout vendus de tous les temps
, bien aidé par son arrivée sur différentes plateformes, et un énième portage en 2022 sur PS5 et Xbox Series.
Il n'empêche qu'en 2024, a environ un an de la sortie de GTA 6
, ce cinquième opus reste l'un des jeux les plus vendus chaque année
.
205 millions de ventes pour GTA 5
Nous apprenons donc dans le dernier bilan financier de Take-Two, qui est la maison mère de Rockstar, que GTA 5 a réussi à écouler 205 millions d'exemplaires depuis septembre 2013
, le plaçant directement à la deuxième place des jeux les plus vendus, juste derrière Minecraft
et ses environ 300 millions.
Une belle prouesse surtout lorsque nous savons que la courbe de ventes ne diminue pas, avec une belle allure de 5 millions de copies par trimestre
, soit 20 millions par an. La popularité de GTA Online aide évidemment à garder active la communauté. Des chiffres qui devraient néanmoins baisser d'ici quelques mois, puisque GTA 6 n'est plus très loin.
Au total, la licence a écoulé 435 millions de copies
. Le cap des 500 millions sera dépassé en 2026, très probablement.
Red Dead Redemption flirt avec les 100 millions
La saga Red Dead Redemption reste loin derrière, mais avec de solides statistiques. Red Dead Redemption 2 atteint les 67 millions d'unités vendues
, quand la franchise passe la barre des 92 millions. Notez que les ventes liées au portage de Red Dead Redemption
sur PC, disponible depuis fin octobre, ne sont pas comptabilisées.
Pour terminer avec les autres grosses licences de Take-Two, notons que Borderlands 3 a atteint les 21 millions (29 au total pour la série)
, tandis que BioShock en comptabilise 43 millions. Cvilization, qui va accueillir son septième épisode en février 2025, fait encore mieux avec 73 millions de ventes pour la franchise.
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