L'un des jeux les plus vendus de tous les temps, GTA V, peut-être récupéré gratuitement sur l'Epic Games Store.

GTA V gratuit

Comment récupérer gratuitement GTA V sur l'Epic Games Store ?

Les rumeurs indiquant la gratuité, le temps d'une semaine, de, se sont multipliées sur la toile ces dernières heures et viennent d'être confirmées, pour le plus grand plaisir de nombreux joueurs.Ainsi, dès maintenant et ce jusqu'au 21 mai 2020 vous pourrez ajouter, dans sa version Premium, à votre bibliothèque sur l'Epic Games Store, et le garder à vie. Un très gros coup pour la plateforme d'Epic Games, puisque cette offre attirera, sans aucun doute, de nombreux nouveaux utilisateurs.n'est plus à présenter. Initialement sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, il a fait son arrivée un an plus tard sur PS4 et Xbox One, alors que son lancement sur PC est intervenu en avril 2015. Ces trois sorties sur trois plateformes différentes, cumulées à la renommée de la franchise, font de ce dernier le troisième jeu le plus vendu de tous les temps, derrière les indétrônableetSi jamais vous n'avez jamais pris part à l'aventure, dans cet opus vous incarnez trois protagonistes différentes), venant d'univers opposés, qui seront amenés à se rencontrer, même si Michael et Trevor sont de vieux amis. Les festivités se déroulent cette fois-ci à, largement inspirée de Los Angeles.Sifait partie des jeux les plus vendus, et continue d'écouler, en 2020, de nombreuses copies, c'est également grâce à son mode multijoueur, qui décuple les possibilités. Naturellement, la version gratuite de l'Epic Games Store vous permettra de prendre part au mode Online.Vous pouvez donc récupérergratuitement sur l'Epic Games Store à cette adresse . L'offre prend fin le 21 mai, à 16h59, alors ne tardez pas.