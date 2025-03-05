GTA 5 boudé suite au lancement de l'Enhanced Edition

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mars 2025 à 15h06
Même si elle a réuni près de 200 000 joueurs, l'Enhanced Edition de Grand Theft Auto V n'a pas reçu que des avis positifs depuis qu'elle est disponible.
GTA 5 boudé suite au lancement de l'Enhanced Edition
La version améliorée (aussi appelée Enhanced Edition) de Grand Theft Auto V est disponible depuis le 4 mars 2025 sur PC. Attendue par la communauté, elle permet de profiter de meilleures performances et d'un affichage amélioré, rendant le jeu plus adapté aux configurations les plus récentes. Il intègre également l'éditeur de carrière, le suivi de carrière ou des temps de chargement plus rapides. Cependant, cette version améliorée de GTA 5 n'a qu'une évaluation moyenne sur Steam. 

Des avis mitigés sur Grand Theft Auto V version améliorée

Les utilisateurs multiplient les avis négatifs sur GTA 5, reprochant au jeu l'impossibilité de transférer les personnages et la progression. Certains reprochent également la suppression du « chat textuel dans le mode en ligne, pas d'assistance à la visée pour les utilisateurs de manettes, supprimé des paramètres graphiques et limiter d'autres, et ont très clairement intégré GTA+ dans le jeu ». Certains évoquent également des difficultés à transférer leurs données de GTA 5 vers cette nouvelle version. 


Le manque de différences avec la version de base du jeu reste le principal défaut évoqué par la communauté. Toutefois, le titre n'est pas totalement boudé, car il reçoit également des avis positifs qui maintiennent sa moyenne globale. Parmi les qualités évoquées figurent les visuels améliorés et le fait de pouvoir entrer dans les lobbies beaucoup plus rapidement. De plus, cette nouvelle version séduit, car elle a réuni plus de 133 000 joueurs lors de sa mise en ligne. 

La note globale de cette version améliorée de GTA 5 pourrait grimper dans les semaines à venir, au gré des arrivées de nouveaux joueurs. Affaire à suivre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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