Grand Theft Auto 5 : Un mod rend le jeu incroyablement réaliste

Voici un nouveau mod mis au point par une équipe, transformant alors totalement les graphismes de Grand Theft Auto 5. Le résultat est incroyable.

Sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360 à l'époque,. Disponible depuis sur PC, mais également sur PS4 et Xbox One, plusieurs amoureux de la licence ont mis au point quelques mods, afin de rendre ce dernier plus attrayant.. C'est dans une vidéo publiée sur YouTube que nous pouvons apercevoir le rendu de ce dernier, nous offrant la ville de, avec des jeux de lumière totalement époustouflants.Le résultat final nous laisse sans voix grâce à uneincroyable., rendant alors les effets de reflets ultra-réalistes : le soleil sur les bâtiments et sur les véhicules, ou encore les reflets de lumière sur les flaques d'eau, que ce soit de jour ou de nuit. Aussi, d'autres détails sont d'autant plus impressionnants comme la finesse de l'herbe et des feuilles d'arbre, mais également l'ajout de nouvelles textures et designs comme les pavés sur certains chemins. Vous l'aurez compris,Pour ceux qui seraient intéressés et qui souhaitent obtenir ce mod, sachez qu'il est disponible sur Patreon . Cependant, vous devez savoir que cette version est payante, mais vous avez également la possibilité d'opter pour l'ancienne version qui elle est gratuite à cette adresse Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :